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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:36
investorkiev написав: Понаехал написав: investorkiev написав:
[и биток из США в виде тоеты камри на сдачу,
Мадам, а может стоит купить приличную машину ?
Наверное, но в указанной задаче с 75 куе, после покупки двух однушек в ЖК Акцент и ремонта в них, остается всего 11куе на машину. Это 10500$ на тоету камри из сша (+логистика, растаможка, ремонт) и 500$ установить на нее газ.
Все.
если старая машина хорошо едет, сильно не ломается и не прогнивает, там есть кондер, автомат и всякие удобности - зачем ее менять вообще? у меня пасик через пару лет к 15ти летнему рубежу подбирается - думал менять, а потом решил - зачем, если все ок? особых принципиальных отличий от нового не нашел (ну, разве что в новом расход ниже и внешний лоск поярче, салон немного лучше, но не принципиально). лучше купить что-то полезное. квартиру, участок, паркинг. разве что, если надо будет много ездить - есть смысл купить что-то с зарядкой от розетки. блин, да паркинг по цене получился в полтора раза дороже, чем стоимость машины
а если хочется что-то для новых ощущений и чтобы девок впечатлять - так лучше мото взять.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:47
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
купленная пару лет назад однушка в любом толковом комплексе (Патриотика, Еврика, Кристер, Варшавский, Глушкова, Ясинуватский и т.д.) - дает сейчас арендой 15-18% годовых, и при этом подорожала в 2 раза.
ЗЫ расскажи нам, как плохо ездить на 5-тилетнем GL, X5 или LX.
Если не трудно распиши реальный случай.
За сколько куплено, ремонт, сколько получено (за год скажем). Я же не против такого варианта. Просто цифрами оперировать проще и наглядней.
Ничего плохого ездить на них нет. Просто чтобы машина стала пятилетней, кто-то должен купить ее новой.
По пунктам:
1) на примере квартиры. В 2016 покупаешь квартиру например в Акценте от Дбк4 за 27куе. Это ты получаешь большую однушку 48 или 49 квадратов с базовым ремонтом от застройщика. Метро Теремки -10 минут пешком. Дом сдается кажется в начале 2018 года. Добавляешь ну пусть 5 куе (максимум) на плитку в санузле и мебель, самую дешевую, никаких итальянских диванов. Итого вложения 27+5=32куе.
На моменте такая однушка стоит ровно в 2 раза дороже - 65куе (1.3куе/м, дешево). Сдается примерно за 11килогрн, по курсу 25 это 440дол, или 5 с небольшим куе в год. 5/32*100=15.6% годовых (это уже с учетом 300 баксов в год на простои и амортизацию дешманской мебели).
Специалисты по ЖК Акцент могут меня поправить, если есть неточности.
2) я уже неоднократно говорил, что сидение на форуме и покупка квартир под аренду нанесла мне психологическую травму - я не могу чисто психологически даже потратить 75куе на машину, которая через 5 лет будет стоить не больше 30куе.
При этом, купив на 75куе ДВЕ однушки в Акценте и биток из США в виде тоеты камри на сдачу, через 5 лет можно иметь: полученные 25куе аренды (с двух хат), капитализацию недвижимости в 130куе и развалины тоеты камри переведенную на газ (ликвидационная стоимость 4куе).
Итого владелец модного БМВ из 75куе станет владельцем немодного БМВ за 30куе, а второй человек станет обладателем 130+25+4=159 куе.
30куе и 159куе. Психологически не могу выбрать первый вариант, ни за что!
Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.
Но видимо вы еще в школе учились когда в 2000х продавались хрущи 1 комнатные по 100-150000$ для них приведите исследование доходности.
Я же не буду рассказывать что вокруг есть пара инвесторов которые покупали некоторые активы в 2015 году, которые выросли в 50-100 раз... В одну реку 2 раза не войдешь...
Давайте Отталкиватся сегодня: бетон покупаем? Что бы как вы сказали 15-20% годовых стабильно? Хахаха
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.
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xio13
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:57
[*]
xio13 написав:
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.
и когда же это случится и что тогда произойдет, ванг?
походу на форуме появился очередной Дартаньян
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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