Додано: Нед 09 лют, 2020 15:23

xio13 написав: Заканчивай фантазировать.

Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.

Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Заканчивай фантазировать.Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Можно, вообще, рассказать погодово, что надо было делать. В 2001-м накупить квартир, к примеру, в Феодосии, когда они там стоили около штуки баксов одна (была шара), в 2008-м продать их уже раз в 60 дороже и купить золото, а в 2011-м слить золото и накупить битка, а в декабре 2017-го слить биток и опять накупить золота (тока грузовик надо уже и охрану)...И вуаля, у вас в 2001-м было несколько штук баксов, а сейчас вы долларовый миллиардер! Это было бы гораздо выгодней чем бетон в Киеве в последнее десятилетие.