и когда же это случится и что тогда произойдет, ванг?
походу на форуме появился очередной Дартаньян
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Додано: Нед 09 лют, 2020 13:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
[*]
и когда же это случится и что тогда произойдет, ванг?
походу на форуме появился очередной Дартаньян
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:34
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:06
Чем это вам поможет? Все, что вы сможете, это купить несколько мешков смесей в Эпике, который зафиксировал поставщикам гривневую цену.
С лета 17-ого года рабочие не будут работать за еду. Импортные материалы поднимутся пропорционально. Местные, может, с некоторым лагом, а может и сразу. Зачем продавать плитку по 3 евро тут, если ее можно запустить в Европу по 6 евро?
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как интерьер? сколько такая может стоить в киеве?
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:23
Можно, вообще, рассказать погодово, что надо было делать. В 2001-м накупить квартир, к примеру, в Феодосии, когда они там стоили около штуки баксов одна (была шара), в 2008-м продать их уже раз в 60 дороже и купить золото, а в 2011-м слить золото и накупить битка, а в декабре 2017-го слить биток и опять накупить золота (тока грузовик надо уже и охрану)...
И вуаля, у вас в 2001-м было несколько штук баксов, а сейчас вы долларовый миллиардер! Это было бы гораздо выгодней чем бетон в Киеве в последнее десятилетие.
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:45
и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54
Пшонковщина, ужасно смотрится. Вряд ли такое в Киеве будет дороже.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:02
Вы слышали, что жирик на днях сказал? А это язык путлера. Нам в любой момент на голову могут посыпаться бомбы.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:03
бальбек. пелогинься
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