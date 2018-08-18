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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2933293429352936>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[*]
  xio13 написав:Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.

и когда же это случится и что тогда произойдет, ванг?

походу на форуме появился очередной Дартаньян :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:34

  xio13 написав:
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.

Март-июнь этого года, пожалуйста, очень надо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:06

  airmax78 написав:
  xio13 написав:
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.

Март-июнь этого года, пожалуйста, очень надо.

Чем это вам поможет? Все, что вы сможете, это купить несколько мешков смесей в Эпике, который зафиксировал поставщикам гривневую цену.
С лета 17-ого года рабочие не будут работать за еду. Импортные материалы поднимутся пропорционально. Местные, может, с некоторым лагом, а может и сразу. Зачем продавать плитку по 3 евро тут, если ее можно запустить в Европу по 6 евро?
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как интерьер? сколько такая может стоить в киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... GZk6U.html
serp6769
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:23

  xio13 написав:Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Можно, вообще, рассказать погодово, что надо было делать. В 2001-м накупить квартир, к примеру, в Феодосии, когда они там стоили около штуки баксов одна (была шара), в 2008-м продать их уже раз в 60 дороже и купить золото, а в 2011-м слить золото и накупить битка, а в декабре 2017-го слить биток и опять накупить золота (тока грузовик надо уже и охрану)...
И вуаля, у вас в 2001-м было несколько штук баксов, а сейчас вы долларовый миллиардер! Это было бы гораздо выгодней чем бетон в Киеве в последнее десятилетие.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:45

  hxbbgaf написав:
  xio13 написав:Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Можно, вообще, рассказать погодово, что надо было делать. В 2001-м накупить квартир, к примеру, в Феодосии, когда они там стоили около штуки баксов одна (была шара), в 2008-м продать их уже раз в 60 дороже и купить золото, а в 2011-м слить золото и накупить битка, а в декабре 2017-го слить биток и опять накупить золота (тока грузовик надо уже и охрану)...
И вуаля, у вас в 2001-м было несколько штук баксов, а сейчас вы долларовый миллиардер! Это было бы гораздо выгодней чем бетон в Киеве в последнее десятилетие.


и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:54

  serp6769 написав:как интерьер? сколько такая может стоить в киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... GZk6U.html
Пшонковщина, ужасно смотрится. Вряд ли такое в Киеве будет дороже.
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:02

  investorkiev написав:и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы

Вы слышали, что жирик на днях сказал? А это язык путлера. Нам в любой момент на голову могут посыпаться бомбы.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:03

  vst написав:
  serp6769 написав:как интерьер? сколько такая может стоить в киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... GZk6U.html
Пшонковщина, ужасно смотрится. Вряд ли такое в Киеве будет дороже.

бальбек. пелогинься :idea:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:07

  investorkiev написав:
и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы

Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))
stm
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