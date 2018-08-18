Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04

investorkiev написав: Заканчивай фантазировать.

Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.

Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

Заканчивай фантазировать.Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

и много вы знаете людей которые так сделали?а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы[/quote]Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.