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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04
investorkiev написав:
Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.
и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы[/quote]
Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:
про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;
про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;
Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.
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remark
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:14
remark написав:
Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:
про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;
про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;
Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.
100%. Всякие мерзавцы тут мутят воду: типа если не Тетрис - то г0вно и фу-фу.
А надо было руководствоваться аксиомой: "наш народ любит г0вно и страдать". +главное - цена. Соответственно и инвестировать надо было в дешевое г0вно и поднимать свои 2Х+.
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airmax78
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:17
Vlad442 написав: airmax78 написав: xio13 написав:
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.
Март-июнь этого года, пожалуйста, очень надо.
Чем это вам поможет? Все, что вы сможете, это купить несколько мешков смесей в Эпике, который зафиксировал поставщикам гривневую цену.
С лета 17-ого года рабочие не будут работать за еду. Импортные материалы поднимутся пропорционально. Местные, может, с некоторым лагом, а может и сразу. Зачем продавать плитку по 3 евро тут, если ее можно запустить в Европу по 6 евро?
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Ну прямо уже Украина в ЕС, общий рынок труда. Курс вверх - все плиточники сложили свои чемоданчики, выучили немецкий и на следующий день кладут плитку в штабквартире VAGа.
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airmax78
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