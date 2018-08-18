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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2933293429352936

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04

  investorkiev написав:Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы[/quote]

Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:
про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;
про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;
Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:14

  remark написав:Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:
про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;
про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;
Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.

100%. Всякие мерзавцы тут мутят воду: типа если не Тетрис - то г0вно и фу-фу.
А надо было руководствоваться аксиомой: "наш народ любит г0вно и страдать". +главное - цена. Соответственно и инвестировать надо было в дешевое г0вно и поднимать свои 2Х+.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:17

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  xio13 написав:
Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.

Март-июнь этого года, пожалуйста, очень надо.

Чем это вам поможет? Все, что вы сможете, это купить несколько мешков смесей в Эпике, который зафиксировал поставщикам гривневую цену.
С лета 17-ого года рабочие не будут работать за еду. Импортные материалы поднимутся пропорционально. Местные, может, с некоторым лагом, а может и сразу. Зачем продавать плитку по 3 евро тут, если ее можно запустить в Европу по 6 евро?
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.

Ну прямо уже Украина в ЕС, общий рынок труда. Курс вверх - все плиточники сложили свои чемоданчики, выучили немецкий и на следующий день кладут плитку в штабквартире VAGа.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:49

  serp6769 написав:как интерьер? сколько такая может стоить в киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... GZk6U.html

В этом великолепии очень грустно смотрятся два элемента декора:
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:00

  stm написав:
  investorkiev написав:
и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы

Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))



Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.

Поезд ушел.

Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:04

  investorkiev написав:
  stm написав:
  investorkiev написав:
и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы

Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))



Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.

Поезд ушел.

Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...

Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019?
А за січень 2020?
А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019?
Рокета пук-пук.

Цікаво, а що там Серж-ик, боїться лендлорда? Колінки дрижать?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:28

  flyman написав:Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019?
А за січень 2020?
А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019?
Рокета пук-пук.

Так то в Украине ...опа, а в Киеве все заипца! Наоборот по плану Трибеки безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:29

  investorkiev написав:

Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.

Поезд ушел.

Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...

Это всё печально со стороны у кого не было 20500$ в 2015 году, то и не стало 31000$ в 2019 году... Остальные почему-то сейчас увидели что 12 квартир на этаже - это рай земной и надо убиваться за разницу максимум в 5000$ учитывая что большинство диверсифицирует активы и получает % в банках, а курс просел...
Вот кстати Первого я больше понимаю, ему стало некуда пристроить 40000$ )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:39

  Gastarbaiter написав:безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.

предварительно вооружившись вилами, топорами, ружьями :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:47

  investorkiev написав:Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.

Поезд ушел.

Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...

Или рыбу, сцуко, жарил. У вас же есть в договоре "рыбная оговрка"?
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