Додано: Нед 09 лют, 2020 18:04

investorkiev написав: stm написав: investorkiev написав:

и много вы знаете людей которые так сделали?



а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.



И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы и много вы знаете людей которые так сделали?а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы

Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? ))) Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))





Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.



Поезд ушел.



Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта... Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.Поезд ушел.Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...

Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019?

А за січень 2020?

А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019?

Рокета пук-пук.



Цікаво, а що там Серж-ик, боїться лендлорда? Колінки дрижать? Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019?А за січень 2020?А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019?Рокета пук-пук.Цікаво, а що там Серж-ик, боїться лендлорда? Колінки дрижать?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/