Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Заканчивай фантазировать. Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон. Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.
и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы[/quote]
Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например: про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь; про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь; Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.
remark написав:Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например: про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь; про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь; Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.
100%. Всякие мерзавцы тут мутят воду: типа если не Тетрис - то г0вно и фу-фу. А надо было руководствоваться аксиомой: "наш народ любит г0вно и страдать". +главное - цена. Соответственно и инвестировать надо было в дешевое г0вно и поднимать свои 2Х+.
xio13 написав: Я уже ванговал что владельцы зеленых матрасов будут приятно удивлены когда гривна поедет на север к уровню 50 грн за 1$.
Март-июнь этого года, пожалуйста, очень надо.
Чем это вам поможет? Все, что вы сможете, это купить несколько мешков смесей в Эпике, который зафиксировал поставщикам гривневую цену. С лета 17-ого года рабочие не будут работать за еду. Импортные материалы поднимутся пропорционально. Местные, может, с некоторым лагом, а может и сразу. Зачем продавать плитку по 3 евро тут, если ее можно запустить в Европу по 6 евро? А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Ну прямо уже Украина в ЕС, общий рынок труда. Курс вверх - все плиточники сложили свои чемоданчики, выучили немецкий и на следующий день кладут плитку в штабквартире VAGа.
investorkiev написав: и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы
Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))
Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.
Поезд ушел.
Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
investorkiev написав: и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы
Трибека, чисто психологически в 2015 был большой пипец и люди брали на удачу по 20500$ однушку в Киеве. Объясните мне что психологически поменялось если недострой Эврику (лучший слегка аналог Круши) продают за 31000$, это не патриотика на озёрах, поэтому риск недостроя вроде как убираем. Выбор на аренду у Сержа теперь больше на хз % по сравнению с 2015, почему всё плохо теперь, а в 2015 было заипок? )))
Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.
Поезд ушел.
Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019? А за січень 2020? А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019? Рокета пук-пук.
Цікаво, а що там Серж-ик, боїться лендлорда? Колінки дрижать?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.
Поезд ушел.
Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
Это всё печально со стороны у кого не было 20500$ в 2015 году, то и не стало 31000$ в 2019 году... Остальные почему-то сейчас увидели что 12 квартир на этаже - это рай земной и надо убиваться за разницу максимум в 5000$ учитывая что большинство диверсифицирует активы и получает % в банках, а курс просел... Вот кстати Первого я больше понимаю, ему стало некуда пристроить 40000$ )))
investorkiev написав:Потому что в 2015, в 2016, в 2017 да и еще очень в ограниченном количестве и в ограниченных местах можно было за +-25куе купить однуху, то в 2019 уже нельзя. Сейчас тоже нельзя.
Поезд ушел.
Если лендлорд без напряга получает 15+% на вложенные деньги, это означает что арендатор ПЛАТИТ эти 15% и будет их платить вечно, без перспектив. Ему прийдется жить в ограничениях-нельзя забить гвоздь в стену без согласия лендлорда. Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
Или рыбу, сцуко, жарил. У вас же есть в договоре "рыбная оговрка"?