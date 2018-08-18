Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019? А за січень 2020? А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019? Рокета пук-пук.
Так то в Украине ...опа, а в Киеве все заипца! Наоборот по плану Трибеки безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.
совершенно верно! Всего один арендатор у меня - киевляне, не хотят жить с родителями. Остальные поголовно - понаехи. Кстати уже есть 2 кейса, когда вселил граждан других стран.
В Киев едут, это неизбежно. Едут работать на новое правительство. Едут учиться. Едут строить карьеру. Едут работать в главных офисах всяческих крупных компаний, эти офисы почти поголовно - в Киеве. Едут просто работать. Едут лечиться (если деньги есть, а на перефирии врачей, больниц и лекарств тупо нет). Если ребенок например лежит полгода в Охмадете, то родителям нужно снимать квартиру. Если родич лежит в институте рака, то родичи рядом снимаю квартиру. Дети поступают в ВУЗы, большинство которых - в Киеве. Им тоже родители снимают квартиры.
Как правильно заметили - милениалам вообще ж.опа, они обречены пожизненно снимать. Своих денег 90% из них не накопит (не сможет да и психологически не готовы копить, им главное "экономика впечатлений"), а бесплатно, как поколению 70х-80х уже никто не даст. Вынуждены будут скитаться по сьемным углам.
Да в любом более-менее большом офисе смело берите 50% сотрудников - будут не киевляне.
Аирмакс, сколько в вашей ростовской прачечной %% сотрудников арендуют жилье? На какую общую сумму? Не забывайте про ваших экспатов, которые на 100% в аренде, и бюджеты у них не хилые.
investorkiev написав:Заканчивай фантазировать. Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон. Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.
и много вы знаете людей которые так сделали?
а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.
И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы
Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например: про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь; про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь; Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.[/quote] Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз. Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
ибо некуй выепываться.
Мы же живем в самой бедной стране на континенте, нужно по одежке протягивать ножки.
Кристеры, Эврики, Акценты, Патриотики - идеальное жилье для Украинца. Его более-менее технологически еще могут построить (технологии сложного строительства потихоньку забываются как наследие древних более развитых цивилизаций). Оно доступно по деньгам. Можно делать балкон с выносом - практично. и т.д. Одни плюсы.
Для князя Монако, конечно, выглядит бедновато, но мы то не голубых кровей.
gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз. Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз. Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
investorkiev написав: Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...
Ну, это уже троллинг. Если лендлорд будет совать нос в чужую жизнь и читать морали, то останется сам у себя снимать и платить коммуналку, никому это не надо. Максимум раз в месяц в оговоренное время проверить, чтоб все работало, ничего не было испорчено и соседи не жаловались.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 09 лют, 2020 19:44, всього редагувалось 3 разів.
gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз. Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
Ривьера стоит, красивая, да. Но сертификата по-прежнему нет. КГСовский топ обещал в январе вопрос решить, но воз и ныне там. Инвестиция удвоилась в долларе) Умер от сердечно-сосудистого, а за что переживал - кто его знает. Укрбуд пару лет назад инвесторов по судам таскал как группу поддержки, в противовес активистам. Ходил в пятницу в ЭБЛовский дом рус. гавани. Все более-менее нормальное продано. Паркинги по 400-450 тыс проданы на 70%. С понедельника подорожание на тысячу - немного, вроде, но неприятно.