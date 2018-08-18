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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2934293529362937

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:09

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:Трибека, ви дивилися виконання бюджету у кінці 2019?
А за січень 2020?
А темпи росту ВВП у 4му кварталі 2019?
Рокета пук-пук.

Так то в Украине ...опа, а в Киеве все заипца! Наоборот по плану Трибеки безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.


совершенно верно!
Всего один арендатор у меня - киевляне, не хотят жить с родителями. Остальные поголовно - понаехи. Кстати уже есть 2 кейса, когда вселил граждан других стран.

В Киев едут, это неизбежно. Едут работать на новое правительство. Едут учиться. Едут строить карьеру. Едут работать в главных офисах всяческих крупных компаний, эти офисы почти поголовно - в Киеве. Едут просто работать. Едут лечиться (если деньги есть, а на перефирии врачей, больниц и лекарств тупо нет). Если ребенок например лежит полгода в Охмадете, то родителям нужно снимать квартиру. Если родич лежит в институте рака, то родичи рядом снимаю квартиру. Дети поступают в ВУЗы, большинство которых - в Киеве. Им тоже родители снимают квартиры.

Как правильно заметили - милениалам вообще ж.опа, они обречены пожизненно снимать. Своих денег 90% из них не накопит (не сможет да и психологически не готовы копить, им главное "экономика впечатлений"), а бесплатно, как поколению 70х-80х уже никто не даст. Вынуждены будут скитаться по сьемным углам.

Да в любом более-менее большом офисе смело берите 50% сотрудников - будут не киевляне.

Аирмакс, сколько в вашей ростовской прачечной %% сотрудников арендуют жилье? На какую общую сумму? Не забывайте про ваших экспатов, которые на 100% в аренде, и бюджеты у них не хилые.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:15

  remark написав:
  investorkiev написав:Заканчивай фантазировать.
Период 2015-2017г. Был Единственным периодом когда гривна сложилась на столько сильно к доллару что был период невысоких цен на бетон.
Действительно кто купил тогда поменяв доллары на грн и вложил в Жк который построился тот молодец.

и много вы знаете людей которые так сделали?

а по бетону - практически 80% моих знакомых с деньгами так или иначе влезли в бетон с 2015 по 2018 года.

И на форуме криком кричали - берите, люди, не тупите, форточка возможностей закроется и прищимит вам хвост... но нет, есть упрямцы


Да, все верно было такое, но и было полно таких, которые сбивали с толку тех кто не взял, аргументы у них были на взгляд простого обывателя вполне логичные, например:
про Варшавский- да кому надо те общажки, неогостинки с 12-ю квартирами на этаже, да там лифты и МОПы убъют за год, будет дешеветь;
про Кристер-да кому этот отстой от ДБК с планировками от совка и сараями по 48 и 54 метра надо, будет дешеветь;
Аналогичные говновбросы были по Крушам, Эврикам, Патриотикам.[/quote]
Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:21

  gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.


ибо некуй выепываться.

Мы же живем в самой бедной стране на континенте, нужно по одежке протягивать ножки.

Кристеры, Эврики, Акценты, Патриотики - идеальное жилье для Украинца.
Его более-менее технологически еще могут построить (технологии сложного строительства потихоньку забываются как наследие древних более развитых цивилизаций). Оно доступно по деньгам. Можно делать балкон с выносом - практично. и т.д.
Одни плюсы.

Для князя Монако, конечно, выглядит бедновато, но мы то не голубых кровей.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:23

  gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?

А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:33

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?

А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.


https://twitter.com/cgtr/status/1056082054843154432
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:42

  investorkiev написав: Жить в страхе и тревоге: вдруг лендлорд появится на пороге с внезапной проверкой, а у него вещи расбросаны или посуда не помыта...

Ну, это уже троллинг. Если лендлорд будет совать нос в чужую жизнь и читать морали, то останется сам у себя снимать и платить коммуналку, никому это не надо. Максимум раз в месяц в оговоренное время проверить, чтоб все работало, ничего не было испорчено и соседи не жаловались.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 09 лют, 2020 19:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:42

Теперь у миллениалов и прочих малообеспеченных одна надежда в Киеве - совкошлак в ебенях - он почти не дорожает в отличие от "возле метро" и новостроя в хорошем месте//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:47

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?

А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.

Ривьера стоит, красивая, да. Но сертификата по-прежнему нет. КГСовский топ обещал в январе вопрос решить, но воз и ныне там. Инвестиция удвоилась в долларе) Умер от сердечно-сосудистого, а за что переживал - кто его знает. Укрбуд пару лет назад инвесторов по судам таскал как группу поддержки, в противовес активистам.
Ходил в пятницу в ЭБЛовский дом рус. гавани. Все более-менее нормальное продано. Паркинги по 400-450 тыс проданы на 70%. С понедельника подорожание на тысячу - немного, вроде, но неприятно.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:47

  gonchik74 написав:Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?

От трех лет до бесконечности :mrgreen:
Учитывая присоединение Укрбуда к КГС, последнее вполне вероятно.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:47

И ваша Эврика на Глушкова заморожена, там куча людей вляпались, а вы тут агитируете, что те, кто туда вляпался, озолотились.
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