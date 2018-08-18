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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:39
19yuriy91 написав: Gastarbaiter написав:
безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.
предварительно вооружившись вилами, топорами, ружьями
тупой и еще тупее детектед...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:47
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:04
Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.
Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06
Прохожий твоем место под землей прокурорская тварь. Тебя и твою семью нужно вырезать.
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