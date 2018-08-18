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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2935293629372938

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 43
Вже навіть перевищили
40%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
5%
2
Значно нижчі рівня 2013 року
28%
12
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:39

  19yuriy91 написав:
  Gastarbaiter написав:безработная нищая провинция массово мигрирует в столицу.

предварительно вооружившись вилами, топорами, ружьями :mrgreen:

тупой и еще тупее детектед...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 21:47

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз.
Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?

А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.

Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:06

Прохожий твоем место под землей прокурорская тварь. Тебя и твою семью нужно вырезать.
BIGor
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