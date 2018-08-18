Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Точно. Пришла в 17-м году коллега,сидевшая до того в аренде надцать лет, говорит "купила Кристер треху за 45", а другой сотрудник "Фу-фу-фу, как такое можно брать. Я в Солнечной Ривьере купил на 21-м, бизнес, вид на реку, все дела". Она живет пару лет счастливо, метро ждет. А он умер не дождавшись сдачи, по судам ходил не раз. Разгоняли тут разные темы. Тот же Миракс парили 17-м, а сдачу прямых домов сколько еще ждать инвесторам?
А че он по судам-то ходил? Вон же она, стоит, Солнечная Ривьера - красавица(ы). Заходи и живи. И разве от этого он умер? Наоброт - ожидание закаляет, создает стимул дожить. Умереть должны была тетенька из Кристера, надышавшись строительной пылью у себя в МОПе или лифте, или от кровотечения из глаз.
xio13 написав:Я так понял выяснили: Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.
Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))
во-первых, не х1,5 а х2 во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.
Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.
Послушайте, но благосостояние украинцев растет какими-то головокружительными темпами. Через 5 лет среднестатистический киевлянин и посрать не сядет в подъезде дома от ДБК4. Надо брать что-то поинтереснее на перспективу, когда средняя зп в Киеве достигнет 1.5-2К ЕВРО. Юнити, Файна-Таун, для тех, кто любит спортивный образ жизни и греблю на байдарках и каноэ - Рыбальский.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 09 лют, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Бедняги. Как же можно было додуматься бухнуть в ремонт квартиры на 3м этаже этого дома в этом районе такие деньги. Очень я людям этим сочувствую. Они не продадут эту квартиру пока у нас не появится гривневая ипотека под 4% годовых.