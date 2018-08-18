Моя двушка с ремонтом вылилась в 45 тыщ. Щас за аналоги просят 60.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:20
Моя двушка с ремонтом вылилась в 45 тыщ. Щас за аналоги просят 60.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Моя двушка, купленная в 2013м году за 175куе сейчас стоит 110куе. Где рост? Где отскок до уровня 2013го?
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:52
во-первых, не х1,5 а х2
во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.
Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:06
Послушайте, но благосостояние украинцев растет какими-то головокружительными темпами. Через 5 лет среднестатистический киевлянин и посрать не сядет в подъезде дома от ДБК4. Надо брать что-то поинтереснее на перспективу, когда средняя зп в Киеве достигнет 1.5-2К ЕВРО. Юнити, Файна-Таун, для тех, кто любит спортивный образ жизни и греблю на байдарках и каноэ - Рыбальский.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 09 лют, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:10
Вы просто не умеете продавать. Как пример, обратите внимание Т серия 1988 года за 124500$: 7 камер видеонаблюдения, шумоизоляция, гидроизоляция, дверь 380 кг... Короче бункер в рассаднике нищеты )))
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:18
Бедняги. Как же можно было додуматься бухнуть в ремонт квартиры на 3м этаже этого дома в этом районе такие деньги. Очень я людям этим сочувствую. Они не продадут эту квартиру пока у нас не появится гривневая ипотека под 4% годовых.
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:40
Якщо прорве трубу а ванній, гідроізоляція не врятує(((
Дизайн класний, спокійні холодні тон. Може, купити собі? Продати свою гостінку на Святошино і перебратись ближче до центра?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:38
Я о том же. Растёт благосостояние (а оно растет, иначе бы всякое гуано по двойным ценникам 2016го года не покупали бы), а вместе с благосостоянием растут и стандарты. При этом на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать? За Юнити или Файну понимаю смысл. За какую-нить Эврику или Навигатор - не понимаю.
|