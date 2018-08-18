airmax78 написав:
Я о том же. Растёт благосостояние (а оно растет, иначе бы всякое гуано по двойным ценникам 2016го года не покупали бы), а вместе с благосостоянием растут и стандарты. При этом на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать? За Юнити или Файну понимаю смысл. За какую-нить Эврику или Навигатор - не понимаю.
слишком далеки вы от народа.
Вы сравните совкошлак в Конотопе (где уже 10 лет лифты вообще не работают либо работают по карточкам - видели такое?) с прекрасной 5летней панелью ДБК4, утепленной, без невменяемых соседей (откинувшихся с зоны туберкулезников, бабок, выпущенных из психдиспансеров в связи с отсутствием финансирования и т.д.), большими квадратными комнатами (как любит Сержик).
ЦА этих домов ДБК4 - это амбициозные понаехи из вышеописанных Конотопов, что для аренды, что для покупки. Так сказать верхний квартиль понаеховского днк, элита. Они оценят однородное социальное окружение - таких же как они успешных провинциалов, покоривших столицу, удобства, свою территорию во дворе, развитую инфраструктуру (после наливаек с полубомжами в любом дворе конотопа арома-кафе будет выглядеть элитным рестораном).