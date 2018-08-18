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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2936293729382939

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 44
Вже навіть перевищили
39%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:47

  airmax78 написав:
  foxluck написав:
  airmax78 написав:Через 5 лет среднестатистический киевлянин и посрать не сядет в подъезде дома от ДБК4.

В отличие от ДБК4 в Тетрис Холле в "подъезде" (который МОП) есть гостевые санузлы - там можно культурно срать :)

Я о том же. Растёт благосостояние (а оно растет, иначе бы всякое гуано по двойным ценникам 2016го года не покупали бы), а вместе с благосостоянием растут и стандарты. При этом на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать? За Юнити или Файну понимаю смысл. За какую-нить Эврику или Навигатор - не понимаю.

слишком далеки вы от народа.

Вы сравните совкошлак в Конотопе (где уже 10 лет лифты вообще не работают либо работают по карточкам - видели такое?) с прекрасной 5летней панелью ДБК4, утепленной, без невменяемых соседей (откинувшихся с зоны туберкулезников, бабок, выпущенных из психдиспансеров в связи с отсутствием финансирования и т.д.), большими квадратными комнатами (как любит Сержик).

ЦА этих домов ДБК4 - это амбициозные понаехи из вышеописанных Конотопов, что для аренды, что для покупки. Так сказать верхний квартиль понаеховского днк, элита. Они оценят однородное социальное окружение - таких же как они успешных провинциалов, покоривших столицу, удобства, свою территорию во дворе, развитую инфраструктуру (после наливаек с полубомжами в любом дворе конотопа арома-кафе будет выглядеть элитным рестораном).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Меня тут, не помню кто, в снобизме обвинял. А мне до Трибеки ещё учиться и учиться. Вот так взять и с ног до головы обгадить «верхний квантиль» - самых успешных из наших соотечественников. Все наши надежды и чаяния. И надо же, даже мое любимое кафе-ресторан «Арома» умудрился зацепить. И все в одном небольшом посте, типа в защиту г0вностроев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:лифты вообще не работают либо работают по карточкам

У меня под вечер плохое чувство юмора. Но в Тетрисе лифты тоже по карточкам работают :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:28

  foxluck написав:
  investorkiev написав:лифты вообще не работают либо работают по карточкам

У меня под вечер плохое чувство юмора. Но в Тетрисе лифты тоже по карточкам работают :)

Это лифтовый геноцид. Берестецкого с калашом на них нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:58

  Vlad442 написав:А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.

Вы думаете, офисному планктону вывезти себя намного труднее?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 02:03

  airmax78 написав:Меня тут, не помню кто, в снобизме обвинял. А мне до Трибеки ещё учиться и учиться. Вот так взять и с ног до головы обгадить «верхний квантиль» - самых успешных из наших соотечественников. Все наши надежды и чаяния. И надо же, даже мое любимое кафе-ресторан «Арома» умудрился зацепить. И все в одном небольшом посте, типа в защиту г0вностроев.


Я же говорю: некуй выйопываться, по одежке протягивай ножки.

В самой бедной стране на континенте панельки ДБК4 это самое оно для всех: и новой элиты в виде слуг народа, и амбициозного офисного планктона из провинции, и семьи мастеровитого плиточника и маникюрши со своей клиентской базой.
Вам, Макс, там тоже найдется райский уголок. Кстати с этажей 20+ там зачастую отличные виды.

Бог создал людей, Кольт сделал их равными. ДБК4 сделал их одинаково счастливыми.
investorkiev
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