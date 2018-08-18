RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2936293729382939

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 44
Вже навіть перевищили
39%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:28

  foxluck написав:
  investorkiev написав:лифты вообще не работают либо работают по карточкам

У меня под вечер плохое чувство юмора. Но в Тетрисе лифты тоже по карточкам работают :)

Это лифтовый геноцид. Берестецкого с калашом на них нет.
airmax78
 
Повідомлень: 33327
З нами з: 25.10.12
Подякував: 844 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:58

  Vlad442 написав:А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.

Вы думаете, офисному планктону вывезти себя намного труднее?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 26.02.18
Подякував: 306 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:57

Happy house Saga

Какие у кого мысли по поводу Happy House от Saga?
Мнение Макса интересно также
Denskor
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:04

  Denskor написав:Какие у кого мысли по поводу Happy House от Saga?
Мнение Макса интересно также
Сага сейчас слабо строит, лучше обходить стороной, научаться вписывать +/- в сроки тогда будет нормально. ЖК Happy House, сдача 4 квартал 2020, построено 2 этажа...
vst
 
Повідомлень: 82
З нами з: 29.11.14
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:21

  investorkiev написав:
  xio13 написав:Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.

Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))

во-первых, не х1,5 а х2
во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.

Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.


Можем зафиксировать Ваш прогноз:
Купив СЕГОДНЯ - Медовый/Оранж или любой обьект от ДБК - сделаем гарантировано 1.5х в $ ?
xio13
 
Повідомлень: 301
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:26

  xio13 написав:
  investorkiev написав:
  xio13 написав:Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.

Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))

во-первых, не х1,5 а х2
во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.

Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.


Можем зафиксировать Ваш прогноз:
Купив СЕГОДНЯ - Медовый/Оранж или любой обьект от ДБК - сделаем гарантировано 1.5х в $ ?

Так, варто зафіксувати прогноз.
Дехто не вірить, що рокета - дійсно злетіла, проте - скоро впаде. Тому що немає пального, і керує нею сціклуватий клоун.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20968
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2936293729382939
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17633 2833551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 01:14
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193198
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.