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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 01:28
foxluck написав: investorkiev написав:
лифты вообще не работают либо работают по карточкам
У меня под вечер плохое чувство юмора. Но в Тетрисе лифты тоже по карточкам работают
Это лифтовый геноцид. Берестецкого с калашом на них нет.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 01:58
Vlad442 написав:
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Вы думаете, офисному планктону вывезти себя намного труднее?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 07:57
Какие у кого мысли по поводу Happy House от Saga?
Мнение Макса интересно также
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Denskor
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:04
Denskor написав:
Какие у кого мысли по поводу Happy House от Saga?
Мнение Макса интересно также
Сага сейчас слабо строит, лучше обходить стороной, научаться вписывать +/- в сроки тогда будет нормально. ЖК Happy House, сдача 4 квартал 2020, построено 2 этажа...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:21
investorkiev написав: xio13 написав:
Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.
Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))
во-первых, не х1,5 а х2
во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.
Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.
Можем зафиксировать Ваш прогноз:
Купив СЕГОДНЯ - Медовый/Оранж или любой обьект от ДБК - сделаем гарантировано 1.5х в $ ?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:26
xio13 написав: investorkiev написав: xio13 написав:
Я так понял выяснили:
Кто купил надежный бетон в 2015-2017, сейчас сделали х1.5 в $. Окей проехали.
Дальше куда? Инвесторкиев, куда катлету от профита с 2015-2017 вкидывать?)) Или от цены х1.5 вы ждете сверху еще х1.5?))))))
во-первых, не х1,5 а х2
во-вторых уже сто раз говорила куда - в ДБК4, любой обьект на выбор.
Ну или, если доверяешь Уну - то в Медовый/Оранж по вкусу.
Можем зафиксировать Ваш прогноз:
Купив СЕГОДНЯ - Медовый/Оранж или любой обьект от ДБК - сделаем гарантировано 1.5х в $ ?
Так, варто зафіксувати прогноз.
Дехто не вірить, що рокета - дійсно злетіла, проте - скоро впаде. Тому що немає пального, і керує нею сціклуватий клоун.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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