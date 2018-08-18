RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2938293929402941>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 44
Вже навіть перевищили
39%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:47

  airmax78 написав:Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.


??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:47

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.

Вы думаете, офисному планктону вывезти себя намного труднее?

"Страшно далеки они от народа, енти декабристы!"

думаю, що в "Києві Фейслеса" - навіть думки такої немає!!!
там все гуд, МОПи і мопси, кішечки і нумізматика. Олія і чавун, бурштин і ліс на експорт. ІТ цвіте і пахне. :roll:

Звісно, до пори до часу. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 10 лют, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20969
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:49

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.


??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?

Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения. Миллионов до 10-12.
airmax78
 
Повідомлень: 33335
З нами з: 25.10.12
Подякував: 844 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lubarec написав:airmax78 Жители 1-2 этажей могут потрепать нервы и 3-му этажу.

Поэтому самые дорогие квартиры будут на первых этажах, на 2х - дешевле, на 3х - самые дешевые. Выше третьего электромобилисты покупать не будут.
airmax78
 
Повідомлень: 33335
З нами з: 25.10.12
Подякував: 844 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А як вам таке :
Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.
За даними Економічної правди, загальна вартість мосту може зрости до 1,726 млрд грн. Поворозник не підтвердив, але і не спростував цю цифру.
"Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 млрд грн, але наразі невідома точна сума. Вийде проєкт експертизи – будемо бачити", – заявив Поворозник.

Це вже навіть більше , ніж "космонавт" додавав ...
Puente
 
Повідомлень: 2490
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?

То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10178
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.

предлагаю основной вывод экспертизы: "Расстрелять!!!"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10178
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:21

  airmax78 написав:
  lubarec написав:airmax78 Жители 1-2 этажей могут потрепать нервы и 3-му этажу.

Поэтому самые дорогие квартиры будут на первых этажах, на 2х - дешевле, на 3х - самые дешевые. Выше третьего электромобилисты покупать не будут.

Первый этаж восновном ком.недвижимость.Им удобно,приехал в офис и включил зарядку.Если сможет подехать.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
Повідомлень: 322
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:22

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?

То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))

Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.
airmax78
 
Повідомлень: 33335
З нами з: 25.10.12
Подякував: 844 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:24

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.


??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?

Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения. Миллионов до 10-12.


О, ну это единственное, с чем наша элита справляется без проблем!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2938293929402941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17634 2833777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 11:22
fenix81
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.