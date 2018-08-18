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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:47
airmax78 написав:
Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.
??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:47
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
А вот ваша зарплата в долларах упадет, так как вы не можете вывезти себя на аналогичную позицию в Европу, как условный плиточник.
Вы думаете, офисному планктону вывезти себя намного труднее?
"Страшно далеки они от народа, енти декабристы!"
думаю, що в "Києві Фейслеса" - навіть думки такої немає!!!
там все гуд, МОПи і мопси, кішечки і нумізматика. Олія і чавун, бурштин і ліс на експорт. ІТ цвіте і пахне.
Звісно, до пори до часу.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 10 лют, 2020 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:49
investorkiev написав: airmax78 написав:
Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.
??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?
Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения. Миллионов до 10-12.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:53
lubarec написав:
airmax78 Жители 1-2 этажей могут потрепать нервы и 3-му этажу.
Поэтому самые дорогие квартиры будут на первых этажах, на 2х - дешевле, на 3х - самые дешевые. Выше третьего электромобилисты покупать не будут.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:59
А як вам таке :
Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.
За даними Економічної правди, загальна вартість мосту може зрости до 1,726 млрд грн. Поворозник не підтвердив, але і не спростував цю цифру.
"Новий проєкт коригування кошторису знаходиться в "Укрдержбудекспертизі". Нова вартість буде більшою за 1,05 млрд грн, але наразі невідома точна сума. Вийде проєкт експертизи – будемо бачити", – заявив Поворозник.
Це вже навіть більше , ніж "космонавт" додавав ...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:01
airmax78 написав:
на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?
То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:04
Puente написав:
Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.
предлагаю основной вывод экспертизы: "Расстрелять!!!"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:21
airmax78 написав: lubarec написав:
airmax78 Жители 1-2 этажей могут потрепать нервы и 3-му этажу.
Поэтому самые дорогие квартиры будут на первых этажах, на 2х - дешевле, на 3х - самые дешевые. Выше третьего электромобилисты покупать не будут.
Первый этаж восновном ком.недвижимость.Им удобно,приехал в офис и включил зарядку.Если сможет подехать.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:22
Serg-ik написав: airmax78 написав:
на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?
То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))
Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:24
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее.
??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?
Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения.
Миллионов до 10-12.
О, ну это единственное, с чем наша элита справляется без проблем!
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