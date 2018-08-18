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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2938293929402941

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 44
Вже навіть перевищили
39%
17
Приблизно на рівні 2013
14%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
14%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:27

  Serg-ik написав:
  Puente написав:Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.

предлагаю основной вывод экспертизы: "Расстрелять!!!"

Да, что-то, конечно, окуевшие ребята. Теперь и экскьюза в виде девальвации гривны нет. Судя по всему Микитась тупо с3.14здил большую часть выделенных на путепровод денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:28

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?

Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения. Миллионов до 10-12.


О, ну это единственное, с чем наша элита справляется без проблем!

Я уверен, что с этой сложной задачей мы справимся. И наконец-то начнем процветать.
airmax78
 
Повідомлень: 33335
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  #<1 ... 2938293929402941
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