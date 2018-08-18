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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:27
Serg-ik написав: Puente написав:
Проєкт коригування кошторису реконструкції Шулявського шляхопроводу передано в експертизу для узгодження підвищення вартості.
предлагаю основной вывод экспертизы: "Расстрелять!!!"
Да, что-то, конечно, окуевшие ребята. Теперь и экскьюза в виде девальвации гривны нет. Судя по всему Микитась тупо с3.14здил большую часть выделенных на путепровод денег.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:28
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
??? и что, у вас есть примеры богатых стран, где доля СХ в ВВП больше 10%?
Конечно! Новая Зеландия. Только нам надо будет еще немножко уменьшить численность населения.
Миллионов до 10-12.
О, ну это единственное, с чем наша элита справляется без проблем!
Я уверен, что с этой сложной задачей мы справимся. И наконец-то начнем процветать.
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