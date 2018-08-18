Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
скорее способствовать процветанию цветочков, на кладбище. Молодёжь валит, остаются старики. Эта территория не способствует размножению населения
Все не уедут - это 100%. Старики - умрут. Вечно жить будут только лендлорды - потому что у них много денег и они следят за своим здоровьем. Поэтому через 10-15 лет как раз и остнется 10-12 миллионов в 3х городах (Киев, Львов и Одесса) - наш вклад в т.н. "Золотой миллиард". P.S. Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.
Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.
Но!
Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов
striped написав:Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.
Но!
Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов
Послушайте, люди, у которых не удовлетворены первичные потребности (а жилье является основной первичной потребностью), вряд ли отнесут свои потом и кровью заработанные деньги на украинский фондовый рынок. Даже если он успешно проработает 20-30-50 лет. О том, что они туда что-то понесут в первые 3-5 лет его работы - вообще смешно говорить.
striped написав:Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов
Вы не совсем правы. В ЦБ будут вкладывать в надежде "поднять" быстро и много. Знаю человека, который из 30 000 сделал на фондовом рынке 150 000 в 2005-2008 г.г. и купил квартиру.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s