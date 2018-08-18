Додано: Пон 10 лют, 2020 12:17

Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.Но!Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов