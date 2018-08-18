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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29392940294129422943>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 45
Вже навіть перевищили
40%
18
Приблизно на рівні 2013
13%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:И наконец-то начнем процветать.

скорее способствовать процветанию цветочков, на кладбище.
Молодёжь валит, остаются старики. Эта территория не способствует размножению населения

Все не уедут - это 100%. Старики - умрут. Вечно жить будут только лендлорды - потому что у них много денег и они следят за своим здоровьем. Поэтому через 10-15 лет как раз и остнется 10-12 миллионов в 3х городах (Киев, Львов и Одесса) - наш вклад в т.н. "Золотой миллиард".
P.S. Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:09

https://m.facebook.com/groups/905416809 ... ef=m_notif как вам, а?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:13

  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".
Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/
Почувствуйте разницу как грится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 10 лют, 2020 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.

Но!

Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.

Будут не писАть, а пИсать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:24

  striped написав:Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.

Но!

Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов :)

Послушайте, люди, у которых не удовлетворены первичные потребности (а жилье является основной первичной потребностью), вряд ли отнесут свои потом и кровью заработанные деньги на украинский фондовый рынок. Даже если он успешно проработает 20-30-50 лет. О том, что они туда что-то понесут в первые 3-5 лет его работы - вообще смешно говорить.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов

Вы не совсем правы. В ЦБ будут вкладывать в надежде "поднять" быстро и много. Знаю человека, который из 30 000 сделал на фондовом рынке 150 000 в 2005-2008 г.г. и купил квартиру.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:27

  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?


цены выходят на новый уровень
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал:
Почувствуйте разницу как грится.

сколько метр такого дизайна?
Сколько метр такого ремонта?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:30

  airmax78 написав:..
P.S. Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.

"когда начнется обвал нереальных цен на Байковом кладбище?"
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