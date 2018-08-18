Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
симпатично. макс, ты уже прикинул сколько обойдется ремонт в твоей новой 3к квартире? ремонт + мебель+техника - сколько потянет?...хотя бы из расчета на м2 хочу понимать на какой свете сейчас находимся
sequence ЗачОт!!! Думаю, что рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов. Особо богатые смогут позволить себе завещать замуровать тело в лучшей арендной квартире и оплатить коммуналку на 100 лет вперёд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209¬if_t=group_comment_follow¬if_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?
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я бы за такое убивал нах. потратился на плитку, так уложи по людски. или бери однотонку и не выпендривайся. явный признак ремонта на продажу, да еще и дилетантом. на плитке с имитацией мрамора такое сплошь и рядом..
airmax78 написав:.. P.S. Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.
"когда начнется обвал нереальных цен на Байковом кладбище?"
Я уверен, что через 30-40 лет все трое будут чувствовать себя гораздо лучше чем сейчас: новые почки, печень, сердце, регенерированная кожа и сетчатка глаз, гипертрофированная потенция и зашкаливающий тестостерон (как всегда). А вот на счет нас - не уверен что мы все еще сможем хотя бы читать эту ветку.
Serg-ik написав:..рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов. ..
Дада, толпы благодарных арендаторов будут носить гвоздики и ставить свечки в модном МОПЕ около арендованных микро-урночек с сожженным прахом ибо врожденная жаба не дала возможности купить два квадратных метра для нормальной могилки. Да и плиточники, суко, дорого брали за декорацию, посему обошлись кусочком линолеума в микро-урне..
Serg-ik написав:sequence ЗачОт!!! Думаю, что рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов. Особо богатые смогут позволить себе завещать замуровать тело в лучшей арендной квартире и оплатить коммуналку на 100 лет вперёд.
Только на это нам и остается надеяться - что хоть в смерти мы все еще равны. Но нет. Наука не стоит на месте, поэтому совсем скоро богатые люди, наконец-то перестанут умирать из-за таких глупостей как старость, инсульты, инфаркты - оставив эти неприятности тем, у кого нет денежек.