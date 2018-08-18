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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2940294129422943>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 45
Вже навіть перевищили
40%
18
Приблизно на рівні 2013
13%
6
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
27%
12
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:32

  airmax78 написав:
  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".
Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/
Почувствуйте разницу как грится.


симпатично.
макс, ты уже прикинул сколько обойдется ремонт в твоей новой 3к квартире?
ремонт + мебель+техника - сколько потянет?...хотя бы из расчета на м2
хочу понимать на какой свете сейчас находимся
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:41

sequence
ЗачОт!!! :D
Думаю, что рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов.
Особо богатые смогут позволить себе завещать замуровать тело в лучшей арендной квартире и оплатить коммуналку на 100 лет вперёд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:43

  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

[/quote]

я бы за такое убивал нах. потратился на плитку, так уложи по людски. или бери однотонку и не выпендривайся. явный признак ремонта на продажу, да еще и дилетантом. на плитке с имитацией мрамора такое сплошь и рядом..

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главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:47

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
P.S. Страшно себе представить, что будут писать Трибека, Респект и Унуноктий в этой теме лет через 30-40.

"когда начнется обвал нереальных цен на Байковом кладбище?"

Я уверен, что через 30-40 лет все трое будут чувствовать себя гораздо лучше чем сейчас: новые почки, печень, сердце, регенерированная кожа и сетчатка глаз, гипертрофированная потенция и зашкаливающий тестостерон (как всегда). А вот на счет нас - не уверен что мы все еще сможем хотя бы читать эту ветку.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:54

  Serg-ik написав:..рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов. ..

Дада, толпы благодарных арендаторов будут носить гвоздики и ставить свечки в модном МОПЕ около арендованных микро-урночек с сожженным прахом ибо врожденная жаба не дала возможности купить два квадратных метра для нормальной могилки. Да и плиточники, суко, дорого брали за декорацию, посему обошлись кусочком линолеума в микро-урне..
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ого как цены взлетели
37 метров с видом на трубу мусорозавода - 65к
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:02

  Serg-ik написав:sequence
ЗачОт!!! :D
Думаю, что рядом с Тетрисом вырастет "Погребальный тетрис" и там будет много-много тысяч ячеек для урн с прахом лендлордов.
Особо богатые смогут позволить себе завещать замуровать тело в лучшей арендной квартире и оплатить коммуналку на 100 лет вперёд.

Только на это нам и остается надеяться - что хоть в смерти мы все еще равны. Но нет. Наука не стоит на месте, поэтому совсем скоро богатые люди, наконец-то перестанут умирать из-за таких глупостей как старость, инсульты, инфаркты - оставив эти неприятности тем, у кого нет денежек.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

про головні інфраструктурні об'єкти столиці - мечты-мечты)
https://www.epravda.com.ua/publications ... 10/656662/
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:07

  PS4 написав:ого как цены взлетели
37 метров с видом на трубу мусорозавода - 65к
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted

Просто ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:12

  airmax78 написав:
  PS4 написав:ого как цены взлетели
37 метров с видом на трубу мусорозавода - 65к
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted

Просто ПЦ.



Га га га! А себестоимость этой хаты - 28куе. Продают за 65. Расходятся как горячие пирожки. Можно сдать в аренду за 13-14тыс грн.

Вот такой гешефт
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