Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Моя двушка, купленная в 2013м году за 175куе сейчас стоит 110куе. Где рост? Где отскок до уровня 2013го?
Просто главное мастерски выбрать точки входа выхода,это надо уметь. МБА рулит. Вот например Ричмонд был всегда больше 40-42 000 грн за метр,вы слили по 1600,ну хоть в ноль вышли,уже прогресс. Отоварились по 2000,правда не понятно где,наверное хоть полтосика не будет,хотя учитывая "историю инвестирования у всех замерло сердце,неужели опять кризис?",сейчас будут страдания по ремонту,уже крышу срывает,пора как Доллярчику отдельную ветку заводить,надеюсь уже хоть будет пройден путь голые стены в как модные МОПы и общий прайс увеличится на 2.
Короче,сегодня много и в пробках стоял и по городу ездил,а максимум видел рекламу ипеней Вишнёвого по 14 000,новостроек города почти нет,ну разве что 11-я очередь нивки парк. Такое впечатление что новостроек в столице толком нет, осталось несколько за окружной. Это интересно почему?
Нет покупателей? Нет движа на стройке? Или уже всем пох на этот бизнес?
А с умным видом поговорить? Все тут что-то покупают-продают, сдают с 15% доходностью в доллярах, зарабатывают х3 - мне тоже хочется. Если не на самом деле, то хотя бы в воображении.
airmax78 написав:Единственное оправдание: купили остатки плитки. Но, в любом случае, это не самая большая проблема этого ремонта. Грустно, что люди такое городят в таком доме. Хотя и в РТ подобные квартиры есть. Возможно и в Тетрисе, хотя - вряд ли.
ну можно было разнобой под диван всунуть, а центр нормально по рисунку разложить.. это печаль смотреть на такое каждый день
airmax78 написав:Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: Почувствуйте разницу как грится.
сколько метр такого дизайна? Сколько метр такого ремонта?
Мы тут это уже когда-то обсуждали. Ремонт - надо ориентироваться на около 800 долларов метр (я писал о своих реальных затратах на ремонт "под ключ" - с мебелью, техникой и т.п.: 900 в однушке 50 метров и 700 в трехе 105 метров). Дизайн-проект может стоить совершенно разных денег. Я платил по 10 долларов за метр. Но я работал напрямую с дизайнером, не через фирму. Сейчас будет дороже, но, думаю, до 20.
ЗЫ. Дизайн-проект нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Затраты на него (и так небольшие) однозначно перекрываются отсутствием явных косяков в процессе. Мелкие косяки будут вылазить в любом случае.
airmax78 написав:Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: Почувствуйте разницу как грится.
сколько метр такого дизайна? Сколько метр такого ремонта?
Мы тут это уже когда-то обсуждали. Ремонт - надо ориентироваться на около 800 долларов метр (я писал о своих реальных затратах на ремонт "под ключ" - с мебелью, техникой и т.п.: 900 в однушке 50 метров и 700 в трехе 105 метров). Дизайн-проект может стоить совершенно разных денег. Я платил по 10 долларов за метр. Но я работал напрямую с дизайнером, не через фирму. Сейчас будет дороже, но, думаю, до 20.
ЗЫ. Дизайн-проект нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Затраты на него (и так небольшие) однозначно перекрываются отсутствием явных косяков в процессе. Мелкие косяки будут вылазить в любом случае.
От 25 баксов за метр, ближе к 30. Если с авторским надзором - то от 40-45 за метр. Дорого, но делать нужно обязательно (даже в экономе/комфорте). Правда четко понимать на что ориентировать дизайнеров в каждом сегменте.
В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48. Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.