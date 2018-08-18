RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2941294229432944>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Такое впечатление что новостроек в столице толком нет, осталось несколько за окружной.
Это интересно почему?

Как нет? ЛУН и прочие подобные сайты выдают 300+ новостроев.
Потому что нестабильно всё у застройщиков
https://antikor.com.ua/articles/357979- ... ov_ta_petr

https://antikor.com.ua/articles/357305- ... sledovanie

https://antikor.com.ua/articles/357095- ... sovom_jaruЗображення
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10182
З нами з: 10.06.11
Подякував: 174 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Моя двушка, купленная в 2013м году за 175куе сейчас стоит 110куе. Где рост? Где отскок до уровня 2013го?

Просто главное мастерски выбрать точки входа выхода,это надо уметь. МБА рулит.
Вот например Ричмонд был всегда больше 40-42 000 грн за метр,вы слили по 1600,ну хоть в ноль вышли,уже прогресс.
Отоварились по 2000,правда не понятно где,наверное хоть полтосика не будет,хотя учитывая "историю инвестирования у всех замерло сердце,неужели опять кризис?",сейчас будут страдания по ремонту,уже крышу срывает,пора как Доллярчику отдельную ветку заводить,надеюсь уже хоть будет пройден путь голые стены в как модные МОПы и общий прайс увеличится на 2.

Короче,сегодня много и в пробках стоял и по городу ездил,а максимум видел рекламу ипеней Вишнёвого по 14 000,новостроек города почти нет,ну разве что 11-я очередь нивки парк.
Такое впечатление что новостроек в столице толком нет, осталось несколько за окружной.
Это интересно почему?

Нет покупателей? Нет движа на стройке?
Или уже всем пох на этот бизнес?

А с умным видом поговорить? Все тут что-то покупают-продают, сдают с 15% доходностью в доллярах, зарабатывают х3 - мне тоже хочется. Если не на самом деле, то хотя бы в воображении.
airmax78
 
Повідомлень: 33342
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:53

  airmax78 написав:Единственное оправдание: купили остатки плитки. Но, в любом случае, это не самая большая проблема этого ремонта. Грустно, что люди такое городят в таком доме. Хотя и в РТ подобные квартиры есть. Возможно и в Тетрисе, хотя - вряд ли.


ну можно было разнобой под диван всунуть, а центр нормально по рисунку разложить.. это печаль смотреть на такое каждый день
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4511
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2023 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал:
Почувствуйте разницу как грится.

сколько метр такого дизайна?
Сколько метр такого ремонта?

Мы тут это уже когда-то обсуждали.
Ремонт - надо ориентироваться на около 800 долларов метр (я писал о своих реальных затратах на ремонт "под ключ" - с мебелью, техникой и т.п.: 900 в однушке 50 метров и 700 в трехе 105 метров).
Дизайн-проект может стоить совершенно разных денег. Я платил по 10 долларов за метр. Но я работал напрямую с дизайнером, не через фирму. Сейчас будет дороже, но, думаю, до 20.

ЗЫ. Дизайн-проект нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Затраты на него (и так небольшие) однозначно перекрываются отсутствием явных косяков в процессе. Мелкие косяки будут вылазить в любом случае.
Dimar
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 31.08.09
Подякував: 414 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:20

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  PS4 написав:ого как цены взлетели
37 метров с видом на трубу мусорозавода - 65к
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted

Просто ПЦ.



Га га га! А себестоимость этой хаты - 28куе. Продают за 65. Расходятся как горячие пирожки. Можно сдать в аренду за 13-14тыс грн.

Вот такой гешефт

Вот там же за 6500 в аренду. :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... df0cda2e5f
sesk
 
Повідомлень: 58
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:24

  Dimar написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал:
Почувствуйте разницу как грится.

сколько метр такого дизайна?
Сколько метр такого ремонта?

Мы тут это уже когда-то обсуждали.
Ремонт - надо ориентироваться на около 800 долларов метр (я писал о своих реальных затратах на ремонт "под ключ" - с мебелью, техникой и т.п.: 900 в однушке 50 метров и 700 в трехе 105 метров).
Дизайн-проект может стоить совершенно разных денег. Я платил по 10 долларов за метр. Но я работал напрямую с дизайнером, не через фирму. Сейчас будет дороже, но, думаю, до 20.

ЗЫ. Дизайн-проект нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Затраты на него (и так небольшие) однозначно перекрываются отсутствием явных косяков в процессе. Мелкие косяки будут вылазить в любом случае.

От 25 баксов за метр, ближе к 30. Если с авторским надзором - то от 40-45 за метр. Дорого, но делать нужно обязательно (даже в экономе/комфорте). Правда четко понимать на что ориентировать дизайнеров в каждом сегменте.
airmax78
 
Повідомлень: 33342
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:35

  xio13 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Просто ПЦ.



Га га га! А себестоимость этой хаты - 28куе. Продают за 65. Расходятся как горячие пирожки. Можно сдать в аренду за 13-14тыс грн.

Вот такой гешефт


У вас веревка с мылом уже есть на случай когда ДБК-4 остановит все стройки?


Завидуйте молча)))

Сколько домов построил ДБК4? Сколько из них проблемные?

То то же. Нормальный застройщик, много обьектов не берет, все по силам, строит быстро.
Рельеф простой, под землю закапываться не нужно, проект домов проверен временем и отточен до идеала.

Продажи активные - в ОП всегда есть люди.

Вы просили, вернее ехидничали, куда вложиться чтобы получить х1.5.

Я вам дал четкий ответ. Но вы явно не хотите разбогатеть. Поднять свою пятую точку с дивана. Проще на форуме какахами кидаться.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:39

  sesk написав:
  investorkiev написав:
  PS4 написав:ого как цены взлетели
37 метров с видом на трубу мусорозавода - 65к
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... e;promoted




Га га га! А себестоимость этой хаты - 28куе. Продают за 65. Расходятся как горячие пирожки. Можно сдать в аренду за 13-14тыс грн.

Вот такой гешефт

Вот там же за 6500 в аренду. :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... df0cda2e5f


Это не там же. Это в старом доме рядом убитая однуха БЕЗ мебели и БЕЗ ремонта.


Вот вам в том доме за 14000грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdacha-pe ... FvEPR.html

В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48.
Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 14:40, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

интересно, кто то реально снял там за 14 к....или за 13к??
PS4
 
Повідомлень: 115
З нами з: 26.12.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42

  PS4 написав:интересно, кто то реально снял там за 14 к....или за 13к??

За 13килогрн все размели просто. Висит один фейк за 11 («есть такая но дороже») и эта за 14.
Предложений тупо нет. Когда в доме откроется Новус (весной), аренда станет минимум 15килгрн.


ДБК4 будет сдаваться за 16-17 тыс грн/мес, там площадь большая.
10 однушек купил - 170 тыс грн/мес себе обеспечил пожизненной пенсии. Неплохо?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 06.03.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2941294229432944>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17633 2834021
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 01:14
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.