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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2941294229432944

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42

  airmax78 написав:
  Dimar написав:
  Serg-ik написав:сколько метр такого дизайна?
Сколько метр такого ремонта?

Мы тут это уже когда-то обсуждали.
Ремонт - надо ориентироваться на около 800 долларов метр (я писал о своих реальных затратах на ремонт "под ключ" - с мебелью, техникой и т.п.: 900 в однушке 50 метров и 700 в трехе 105 метров).
Дизайн-проект может стоить совершенно разных денег. Я платил по 10 долларов за метр. Но я работал напрямую с дизайнером, не через фирму. Сейчас будет дороже, но, думаю, до 20.

ЗЫ. Дизайн-проект нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Затраты на него (и так небольшие) однозначно перекрываются отсутствием явных косяков в процессе. Мелкие косяки будут вылазить в любом случае.

От 25 баксов за метр, ближе к 30. Если с авторским надзором - то от 40-45 за метр. Дорого, но делать нужно обязательно (даже в экономе/комфорте). Правда четко понимать на что ориентировать дизайнеров в каждом сегменте.



c авторским надзором от 25 за такое, 40 уже перебор, ну пусть, итого 1000 на 50м.

ремонт такой 500-600 за квадрат со всем что там есть. Они продают за 1600, значит явно уложились в 500 вместе с дизайном.

Т.е. в однухе 45-50 кв. такое обойдется в 25000-30000$, готовая от строителей в новострое 55000-60000$, итого 80000-90000$ под ключ.

Стоимость такого дизайна на выходе около 1.5% от бюджета
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:44

investorkiev
Реально снимают за 14кгрн или это хотелки за такую однуху?
Вым вроде ориентир в 300уе обозначали за бОльшую квартиру.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:45

  барабашов написав:investorkiev
Реально снимают за 14кгрн или это хотелки за такую однуху?
Вым вроде ориентир в 300уе обозначали за бОльшую квартиру.

За 13000грн в тех домах все выгребли, тупо нет предложений. Висит одна фейковая за 11 и эта за 14.

Одна хата на весь комплекс!!! Тупо нет выбора. Дефицит предложения. Это же ПОХ, новые дома, видовая, до метро 5 минут пешком.

Вы не равняйте Киев - единственный в стране город- член Золотого Миллиарда и ваш депрессивный Днепропетровск, Харьков, Винницу и любые другие города без перспектив.

А тем более ПОХ - левобережный печерск столицы.
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:47

  investorkiev написав:
  PS4 написав:интересно, кто то реально снял там за 14 к....или за 13к??

За 13килогрн все размели просто. Висит один фейк за 11 («есть такая но дороже») и эта за 14.
Предложений тупо нет. Когда в доме откроется Новус (весной), аренда станет минимум 15килгрн.


ДБК4 будет сдаваться за 16-17 тыс грн/мес, там площадь большая.
10 однушек купил - 170 тыс грн/мес себе обеспечил пожизненной пенсии. Неплохо?


Реально будет 10-12 тыс, минус накладные расходы будет 90 тыс грн/мес, Это еще без учета налогов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:47

  барабашов написав:investorkiev
Реально снимают за 14кгрн или это хотелки за такую однуху?
Вым вроде ориентир в 300уе обозначали за бОльшую квартиру.

Звісно, то рожевоокулярні мрії.
Щоб здати 1к квартиру в Києві за такі гроші, треба, щоб вона:
1) була з сучасним дизайнерським ремонтом
2) була в центрі або ж поруч з центром
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:54

  investorkiev написав:За 13000грн в тех домах все выгребли, тупо нет предложений. Висит одна фейковая за 11 и эта за 14.

Одна хата на весь комплекс!!! Тупо нет выбора. Дефицит предложения. Это же ПОХ, новые дома, видовая, до метро 5 минут пешком.

Вы не равняйте Киев - единственный в стране город- член Золотого Миллиарда и ваш депрессивный Днепропетровск, Харьков, Винницу и любые другие города без перспектив.

А тем более ПОХ - левобережный печерск столицы.

Плюсанул за искрометный оптимизм.
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