Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55

Первый написав: airmax78 написав: asti написав: https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209¬if_t=group_comment_follow¬if_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а? https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209¬if_t=group_comment_follow¬if_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".

Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/

Почувствуйте разницу как грится. Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал:Почувствуйте разницу как грится.

Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?

Просто цікаво за ЩО Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?Просто цікаво за ЩО

В КТ? В КТ дизайнеру заплатили 2000-2500. И есть за что. Ни одного явного косяка на первый взгляд. Сочетание цветов и фактур, подбор мебели и света. Ну не сделает пересичный, делающий в своей жизни 1-2-3 ремонта с перерывами в 10-15 лет, ничего даже близко похожего сам. Вот пример того, как сделали сами-сусами видим в Чикаге. Сэкономили на дизанере и просто выкинули деньги в мусор.