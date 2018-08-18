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З.Ы. Там чуть дальше по ссылкам человек приводит графики цен в золотом эквиваленте, тут на ветке вроде никто в таком контесте не считает вроде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
картинка
З.Ы. Там чуть дальше по ссылкам человек приводит графики цен в золотом эквиваленте, тут на ветке вроде никто в таком контесте не считает вроде.
Востаннє редагувалось Diego в Пон 10 лют, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лендлорды эконом-сегмента не торопятся обновлять даже через 10 лет. Холодильник- 15-20 лет, стиралка-до её смерти, обои -раз в 10 лет, кухня-15 лет. На данной сегодня ссылке на Крушах стоит стол, которому лет 40-45
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:34
". В плане инвестиций стоит присмотреться к объектам коммерческого назначения, там особого ажиотажа не наблюдается, как с новостроями, следовательно, пузыря там нет, при том, что рентная доходность выше, чем у жилой недвижимости."
Чел прав, я про это говорил: ракета, это когда растет спрос на комерцию, а не на жилую.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36
12тыщ - это не эконом сегмент
эконом - 8-10
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43
эта их консолидация уже сменила направление, прозевали разворот, основной тренд вверх
по их графику через 5 лет недвига будет стоить ноль
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
Придивіться.
Цікаво що побачите в кийові і нам розкажете.
Зи бажано не про харків.
Здивований що у харкові +40% в долярах.
Всім процвітання!
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47
Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?
Просто цікаво за ЩО
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55
В КТ? В КТ дизайнеру заплатили 2000-2500. И есть за что. Ни одного явного косяка на первый взгляд. Сочетание цветов и фактур, подбор мебели и света. Ну не сделает пересичный, делающий в своей жизни 1-2-3 ремонта с перерывами в 10-15 лет, ничего даже близко похожего сам. Вот пример того, как сделали сами-сусами видим в Чикаге. Сэкономили на дизанере и просто выкинули деньги в мусор.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:01
На этой ветке любой лендлорд с удовольствием купит коммерческую недвигу вместо квартир. Подскажите вариант. Или вы о той нежилой, которая буквально отвечает определению "нежилая" - потому что там невозможно находиться? Если про такую - то да, наверное, на нее спрос не очень. А вот спрос на нежилые в новостроях таки существует.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08
Приват прислал уведомление
Кредитуют новые авто под 11%
Бу- 12.6%
Согласование до 3! Дней!
Думаю спешить не стоит, к концу года можно будет брать авто под 8-9% в грн!
Жирок!
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