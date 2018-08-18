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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2944294529462947>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png
З.Ы. Там чуть дальше по ссылкам человек приводит графики цен в золотом эквиваленте, тут на ветке вроде никто в таком контесте не считает вроде.
Востаннє редагувалось Diego в Пон 10 лют, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Diego
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму.

Лендлорды эконом-сегмента не торопятся обновлять даже через 10 лет. Холодильник- 15-20 лет, стиралка-до её смерти, обои -раз в 10 лет, кухня-15 лет. На данной сегодня ссылке на Крушах стоит стол, которому лет 40-45
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:34

  Diego написав:позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png


". В плане инвестиций стоит присмотреться к объектам коммерческого назначения, там особого ажиотажа не наблюдается, как с новостроями, следовательно, пузыря там нет, при том, что рентная доходность выше, чем у жилой недвижимости."

Чел прав, я про это говорил: ракета, это когда растет спрос на комерцию, а не на жилую.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:36

  Serg-ik написав:
  Alex6 написав:каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму.

Лендлорды эконом-сегмента не торопятся обновлять даже через 10 лет. Холодильник- 15-20 лет, стиралка-до её смерти, обои -раз в 10 лет, кухня-15 лет. На данной сегодня ссылке на Крушах стоит стол, которому лет 40-45



12тыщ - это не эконом сегмент

эконом - 8-10
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43

  Diego написав:позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png
З.Ы. Там чуть дальше по ссылкам человек приводит графики цен в золотом эквиваленте, тут на ветке вроде никто в таком контесте не считает вроде.



эта их консолидация уже сменила направление, прозевали разворот, основной тренд вверх

по их графику через 5 лет недвига будет стоить ноль :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45

  Diego написав:позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png
З.Ы. Там чуть дальше по ссылкам человек приводит графики цен в золотом эквиваленте, тут на ветке вроде никто в таком контесте не считает вроде.

Придивіться.
Цікаво що побачите в кийові і нам розкажете.
Зи бажано не про харків.
Здивований що у харкові +40% в долярах.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:47

  airmax78 написав:
  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".
Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/
Почувствуйте разницу как грится.

Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?
Просто цікаво за ЩО
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".
Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/
Почувствуйте разницу как грится.

Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?
Просто цікаво за ЩО

В КТ? В КТ дизайнеру заплатили 2000-2500. И есть за что. Ни одного явного косяка на первый взгляд. Сочетание цветов и фактур, подбор мебели и света. Ну не сделает пересичный, делающий в своей жизни 1-2-3 ремонта с перерывами в 10-15 лет, ничего даже близко похожего сам. Вот пример того, как сделали сами-сусами видим в Чикаге. Сэкономили на дизанере и просто выкинули деньги в мусор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:01

  xio13 написав:
  Diego написав:позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png


". В плане инвестиций стоит присмотреться к объектам коммерческого назначения, там особого ажиотажа не наблюдается, как с новостроями, следовательно, пузыря там нет, при том, что рентная доходность выше, чем у жилой недвижимости."

Чел прав, я про это говорил: ракета, это когда растет спрос на комерцию, а не на жилую.

На этой ветке любой лендлорд с удовольствием купит коммерческую недвигу вместо квартир. Подскажите вариант. Или вы о той нежилой, которая буквально отвечает определению "нежилая" - потому что там невозможно находиться? Если про такую - то да, наверное, на нее спрос не очень. А вот спрос на нежилые в новостроях таки существует.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:08

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