Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ну и какие такие расходы сделают из 12 тыс - 9 тыс?
Что нужно тратить в сумме 3тыс/мес (36тыс в год) на сдачу 1к квартиры в эконом сегменте?
каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму. Все простои тоже надо вычитать. И нефакт что будет 12.
И что, в квартире где лично вы живете (не важно-своя или арендованная) - делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза? Когда переклеивали обои? А до этого раза?
Про простои тоже интересно. Что, закладывать 25% вакантности? Почему? Часто ли в Киеве однушки стоят пустыми по 3 месяца в году без квартирантов?
Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей? Просто цікаво за ЩО
Я думаю, там дизайнеру "наслюнявили" максимум 1500-2000$, учитывая площадь объекта (84 метра). За что? Ну, во-первых, за эстетику А во вторых - за правильное зонирование пространства, за определение функциональных зон и расположение мебели и техники, за проект размещения розеток, выключателей и электровыводов, за план потолков и светильников, за схему управления освещением, за раскладку плитки, за выводы под сантехнику и много чего еще. В общем, за все то, что обычно вылезает в процессе ремонта без проекта в тот момент, когда переделывать уже дорого, и поэтому остается "как вышло" а не "как надо".
airmax78 написав:Теханализ на рынке недвиги.... Капец
я бы не был так категоричен, все таки рынок какой не какой, с множеством субъектов хозяйствования, за дорого желающих брать не особо много, да и человек в 2017 расписывал этот расклад так что прикинуть ходя бы его субъективные уровни коррекций может иметь смысл, возможно я за ангажирован тк не купил билет на ракету 20192020
investorkiev написав:делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза? Когда переклеивали обои? А до этого раза?
если ремонт под аренду не освежать - она через пару-тройку арендаторов стремится в категорию бабушатник. Стиралка у меня дольше 5 лет не живет. Обои переклеил через 10 лет, но просились раньше, дети - они беспощадны ))