Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ну и какие такие расходы сделают из 12 тыс - 9 тыс?
Что нужно тратить в сумме 3тыс/мес (36тыс в год) на сдачу 1к квартиры в эконом сегменте?
каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму. Все простои тоже надо вычитать. И нефакт что будет 12.
И что, в квартире где лично вы живете (не важно-своя или арендованная) - делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза? Когда переклеивали обои? А до этого раза?
Про простои тоже интересно. Что, закладывать 25% вакантности? Почему? Часто ли в Киеве однушки стоят пустыми по 3 месяца в году без квартирантов?
Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей? Просто цікаво за ЩО
Я думаю, там дизайнеру "наслюнявили" максимум 1500-2000$, учитывая площадь объекта (84 метра). За что? Ну, во-первых, за эстетику А во вторых - за правильное зонирование пространства, за определение функциональных зон и расположение мебели и техники, за проект размещения розеток, выключателей и электровыводов, за план потолков и светильников, за схему управления освещением, за раскладку плитки, за выводы под сантехнику и много чего еще. В общем, за все то, что обычно вылезает в процессе ремонта без проекта в тот момент, когда переделывать уже дорого, и поэтому остается "как вышло" а не "как надо".
airmax78 написав:Теханализ на рынке недвиги.... Капец
я бы не был так категоричен, все таки рынок какой не какой, с множеством субъектов хозяйствования, за дорого желающих брать не особо много, да и человек в 2017 расписывал этот расклад так что прикинуть ходя бы его субъективные уровни коррекций может иметь смысл, возможно я за ангажирован тк не купил билет на ракету 20192020
investorkiev написав:делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза? Когда переклеивали обои? А до этого раза?
если ремонт под аренду не освежать - она через пару-тройку арендаторов стремится в категорию бабушатник. Стиралка у меня дольше 5 лет не живет. Обои переклеил через 10 лет, но просились раньше, дети - они беспощадны ))
investorkiev написав:делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза? Когда переклеивали обои? А до этого раза?
если ремонт под аренду не освежать - она через пару-тройку арендаторов стремится в категорию бабушатник. Стиралка у меня дольше 5 лет не живет. Обои переклеил через 10 лет, но просились раньше, дети - они беспощадны ))
Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.
Обои переклеили раз в 10 лет, а для квартирантов предлагаете раз в 3 года? Ну такое... Л -логика
ЗЫ а что плохого в сдаче бабушатника в аренду? зато ж дешево!
". В плане инвестиций стоит присмотреться к объектам коммерческого назначения, там особого ажиотажа не наблюдается, как с новостроями, следовательно, пузыря там нет, при том, что рентная доходность выше, чем у жилой недвижимости."
Чел прав, я про это говорил: ракета, это когда растет спрос на комерцию, а не на жилую.
На этой ветке любой лендлорд с удовольствием купит коммерческую недвигу вместо квартир. Подскажите вариант. Или вы о той нежилой, которая буквально отвечает определению "нежилая" - потому что там невозможно находиться? Если про такую - то да, наверное, на нее спрос не очень. А вот спрос на нежилые в новостроях таки существует.
Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.
Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).
Прохожий написав:тю, автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне
Ну не совсем. Там будет около 2.99% от суммы кредита единовременная оплата за оформление кредита. И страховка будет не 3% а 6% на кредитную машину. Но таки небольшой %, явно ниже чем в предложении Привата
investorkiev написав:Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.
Как вы представляете активное ( или пассивное неумышленное) действие/бездействие квартиранта, которое привело к поломке стиралки? Я, когда заселялся, спрашивал возраст бытовой техники и задавал вопрос о том, кто будет ремонтировать ( или как быстро покупать новую) , если выходит из строя в силу почтенного возраста? Холодильник первый раз починили за счёт хозяев. Они знакомого электрика пригласили, тот поменял реле, я свои 50 грн добавил за оперативность, примерно 2011 год. Кстати, сервисные мастерские по телефону, не глядя заявляли о смене компрессора, 1000-1100 грн. Когда он через год сломался, сразу купили новый, с доставкой прямо в кухню. Кажись 2300 по акции, 150 см. Стиралку крутил 7 лет (новая, Вирпул)-никаких проблем.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Прохожий написав:тю, автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне
Ну не совсем. Там будет около 2.99% от суммы кредита единовременная оплата за оформление кредита. И страховка будет не 3% а 6% на кредитную машину. Но таки небольшой %, явно ниже чем в предложении Привата
не переживайте, Приват еще и комиссию сверху навернет и страховки)
и кстати там где Я смотрел комиссия за оформление 1%
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 10 лют, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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