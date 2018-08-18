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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29452946294729482949>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:09

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:Ну и какие такие расходы сделают из
12 тыс - 9 тыс?

Что нужно тратить в сумме 3тыс/мес (36тыс в год) на сдачу 1к квартиры в эконом сегменте?


каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму. Все простои тоже надо вычитать. И нефакт что будет 12.


И что, в квартире где лично вы живете (не важно-своя или арендованная) - делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза?
Когда переклеивали обои? А до этого раза?

Про простои тоже интересно. Что, закладывать 25% вакантности? Почему? Часто ли в Киеве однушки стоят пустыми по 3 месяца в году без квартирантов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:10

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:https://m.facebook.com/groups/905416809555022?view=permalink&id=2727501437346541&comment_id=2730994756997209&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1581184712234432&ref=m_notif как вам, а?

Это к вопросу: "а нах нужен дизайнер - только деньги переводить".
Квартира в КТ, в которой дизайнер поработал: https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 801860606/
Почувствуйте разницу как грится.

Правильно Я розумію що тут дезігнеру наслюнявили 5куе грошей?
Просто цікаво за ЩО

Я думаю, там дизайнеру "наслюнявили" максимум 1500-2000$, учитывая площадь объекта (84 метра).
За что?
Ну, во-первых, за эстетику :)
А во вторых - за правильное зонирование пространства, за определение функциональных зон и расположение мебели и техники, за проект размещения розеток, выключателей и электровыводов, за план потолков и светильников, за схему управления освещением, за раскладку плитки, за выводы под сантехнику и много чего еще.
В общем, за все то, что обычно вылезает в процессе ремонта без проекта в тот момент, когда переделывать уже дорого, и поэтому остается "как вышло" а не "как надо".
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Теханализ на рынке недвиги.... Капец

я бы не был так категоричен, все таки рынок какой не какой, с множеством субъектов хозяйствования, за дорого желающих брать не особо много, да и человек в 2017 расписывал этот расклад так что прикинуть ходя бы его субъективные уровни коррекций может иметь смысл, возможно я за ангажирован тк не купил билет на ракету 20192020
Diego
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза?
Когда переклеивали обои? А до этого раза?


если ремонт под аренду не освежать - она через пару-тройку арендаторов стремится в категорию бабушатник. Стиралка у меня дольше 5 лет не живет. Обои переклеил через 10 лет, но просились раньше, дети - они беспощадны ))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:51

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:делается ремонт каждые 3 года? Когда последний раз меняли плиту? Стиралку? А до этого раза?
Когда переклеивали обои? А до этого раза?


если ремонт под аренду не освежать - она через пару-тройку арендаторов стремится в категорию бабушатник. Стиралка у меня дольше 5 лет не живет. Обои переклеил через 10 лет, но просились раньше, дети - они беспощадны ))


Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.

Обои переклеили раз в 10 лет, а для квартирантов предлагаете раз в 3 года? Ну такое...
Л -логика

ЗЫ а что плохого в сдаче бабушатника в аренду? зато ж дешево!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:57

  airmax78 написав:
  xio13 написав:
  Diego написав:позвольте накинуть на вентилятор, что думаете о таком ходе тренда?
https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/126442/
картинка https://minfin.com.ua/img/u-pics/485398/1580508961.png


". В плане инвестиций стоит присмотреться к объектам коммерческого назначения, там особого ажиотажа не наблюдается, как с новостроями, следовательно, пузыря там нет, при том, что рентная доходность выше, чем у жилой недвижимости."

Чел прав, я про это говорил: ракета, это когда растет спрос на комерцию, а не на жилую.

На этой ветке любой лендлорд с удовольствием купит коммерческую недвигу вместо квартир. Подскажите вариант. Или вы о той нежилой, которая буквально отвечает определению "нежилая" - потому что там невозможно находиться? Если про такую - то да, наверное, на нее спрос не очень. А вот спрос на нежилые в новостроях таки существует.



Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.

Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:58

  PS4 написав:Приват прислал уведомление
Кредитуют новые авто под 11%
Бу- 12.6%
Согласование до 3! Дней!

Думаю спешить не стоит, к концу года можно будет брать авто под 8-9% в грн!
Жирок!

тю, автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:тю, автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне

Ну не совсем. Там будет около 2.99% от суммы кредита единовременная оплата за оформление кредита. И страховка будет не 3% а 6% на кредитную машину. Но таки небольшой %, явно ниже чем в предложении Привата
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.

Как вы представляете активное ( или пассивное неумышленное) действие/бездействие квартиранта, которое привело к поломке стиралки?
Я, когда заселялся, спрашивал возраст бытовой техники и задавал вопрос о том, кто будет ремонтировать ( или как быстро покупать новую) , если выходит из строя в силу почтенного возраста?
Холодильник первый раз починили за счёт хозяев. Они знакомого электрика пригласили, тот поменял реле, я свои 50 грн добавил за оперативность, примерно 2011 год. Кстати, сервисные мастерские по телефону, не глядя заявляли о смене компрессора, 1000-1100 грн. Когда он через год сломался, сразу купили новый, с доставкой прямо в кухню. Кажись 2300 по акции, 150 см.
Стиралку крутил 7 лет (новая, Вирпул)-никаких проблем.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05

  foxluck написав:
  Прохожий написав:тю, автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне

Ну не совсем. Там будет около 2.99% от суммы кредита единовременная оплата за оформление кредита. И страховка будет не 3% а 6% на кредитную машину. Но таки небольшой %, явно ниже чем в предложении Привата

не переживайте, Приват еще и комиссию сверху навернет и страховки)

и кстати там где Я смотрел комиссия за оформление 1%
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 10 лют, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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