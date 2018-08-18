Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.
Как вы представляете активное ( или пассивное неумышленное) действие/бездействие квартиранта, которое привело к поломке стиралки? Я, когда заселялся, спрашивал возраст бытовой техники и задавал вопрос о том, кто будет ремонтировать ( или как быстро покупать новую) , если выходит из строя в силу почтенного возраста? Холодильник первый раз починили за счёт хозяев. Они знакомого электрика пригласили, тот поменял реле, я свои 50 грн добавил за оперативность, примерно 2011 год. Кстати, сервисные мастерские по телефону, не глядя заявляли о смене компрессора, 1000-1100 грн. Когда он через год сломался, сразу купили новый, с доставкой прямо в кухню. Кажись 2300 по акции, 150 см. Стиралку крутил 7 лет (новая, Вирпул)-никаких проблем.
никак не представляю. По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)
Alex6 написав:каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму.
Лендлорды эконом-сегмента не торопятся обновлять даже через 10 лет. Холодильник- 15-20 лет, стиралка-до её смерти, обои -раз в 10 лет, кухня-15 лет. На данной сегодня ссылке на Крушах стоит стол, которому лет 40-45
Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.
Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).
Раскажите лучше нам сказки как сделав ремонт в эконом квартире от ДБК-4, за 5000$ сдать ее за 14000-15000 грн.
Еслм таким "лендлордам" регулировка окна по 5000 грн обходится ))))))))))
Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.
Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).
Раскажите лучше нам сказки как сделав ремонт в эконос квартире от ДБК-4, за 5000$ сдать ее за 14000-15000 грн.
Ну вот вам двушка в уже сданом доме ДБК4, за 16000 грн (с учетом того что сейчас несезон). Ремонт от застройщика, просто докупили мебель (дешевую). Обратите внимание на зеленые обои и линолеум на полу.
Ремонт только косметический, если уж совсем ушатанный. Дорогой нет смысла делать, все равно не мое - не жалко. Технику пусть ремонтируют те, кто пользуются, арендодатель должен ее только заменять, если изначально она в квартире была и износилась от времени