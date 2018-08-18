investorkiev написав:

Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).