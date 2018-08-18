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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2946294729482949>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:автосалоны уже давно отпускают под 0,01% на 2 года в гривне :mrgreen:

Рено это делает регулярно, примерно с 2011 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:15

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Стиралку всегда покупаем с залоговой суммы - квартиранты сломали, им и покупать новую.

Как вы представляете активное ( или пассивное неумышленное) действие/бездействие квартиранта, которое привело к поломке стиралки?
Я, когда заселялся, спрашивал возраст бытовой техники и задавал вопрос о том, кто будет ремонтировать ( или как быстро покупать новую) , если выходит из строя в силу почтенного возраста?
Холодильник первый раз починили за счёт хозяев. Они знакомого электрика пригласили, тот поменял реле, я свои 50 грн добавил за оперативность, примерно 2011 год. Кстати, сервисные мастерские по телефону, не глядя заявляли о смене компрессора, 1000-1100 грн. Когда он через год сломался, сразу купили новый, с доставкой прямо в кухню. Кажись 2300 по акции, 150 см.
Стиралку крутил 7 лет (новая, Вирпул)-никаких проблем.


никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:17

  Alex6 написав:
  Serg-ik написав:
  Alex6 написав:каждые 3-5 лет нужно приводить ремонт и технику к первозданному виду, можно ничего не тратить 5 лет а потом сразу всю сумму.

Лендлорды эконом-сегмента не торопятся обновлять даже через 10 лет. Холодильник- 15-20 лет, стиралка-до её смерти, обои -раз в 10 лет, кухня-15 лет. На данной сегодня ссылке на Крушах стоит стол, которому лет 40-45



12тыщ - это не эконом сегмент

эконом - 8-10

Эконом - это 5-6, если речь идет об однушках.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:18

  investorkiev написав:

Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.

Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).


Раскажите лучше нам сказки как сделав ремонт в эконом квартире от ДБК-4, за 5000$ сдать ее за 14000-15000 грн.

Еслм таким "лендлордам" регулировка окна по 5000 грн обходится ))))))))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:21

  xio13 написав:
  investorkiev написав:

Спасибо, Макс, что указали на низкий уровень диванных теоретиков- критиков теории РАКЕТЫ.

Все у них по-другому. И на коммерческие помещения спроса нет (видимо и цены не растут), и ремонт арендатору нужно переделывать раз в 3 года. Вот Вы, Макс, в Киеве уже сколько? Лет 10? По идее ваш лендлорд уже 3 раза должен был выселять вас в Редиссон (за его счет конечно) и за это время полностью обновлять вам обои, ламинат, мебель, технику (вдруг у вас уже она не из свежего каталога итальянских дизайнеров - зашквар).


Раскажите лучше нам сказки как сделав ремонт в эконос квартире от ДБК-4, за 5000$ сдать ее за 14000-15000 грн.



Ну вот вам двушка в уже сданом доме ДБК4, за 16000 грн (с учетом того что сейчас несезон). Ремонт от застройщика, просто докупили мебель (дешевую). Обратите внимание на зеленые обои и линолеум на полу.

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... fec13d30f9
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ремонт только косметический, если уж совсем ушатанный. Дорогой нет смысла делать, все равно не мое - не жалко. Технику пусть ремонтируют те, кто пользуются, арендодатель должен ее только заменять, если изначально она в квартире была и износилась от времени
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:27

Студия 20 штук, правда на фотках черти что, с разных квартир.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 2;promoted
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:28

ЗЕкоманда на марше...

"Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, предусматривающий разрешение на строительство и обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком. "
https://lb.ua/news/2020/02/10/449499_ze ... zakon.html

коммерция на 1х этажах совкошлака в рИст!
вильнолюды аплодируют стоя...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:29

xio13
так када уже доляр ПА50???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:32

  hxbbgaf написав:Студия 20 штук, правда на фотках черти что, с разных квартир.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-od ... 2;promoted

вброс
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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