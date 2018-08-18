Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45

mt7216558 написав: Ремонт только косметический, если уж совсем ушатанный. Дорогой нет смысла делать, все равно не мое - не жалко. Технику пусть ремонтируют те, кто пользуются, арендодатель должен ее только заменять, если изначально она в квартире была и износилась от времени Ремонт только косметический, если уж совсем ушатанный. Дорогой нет смысла делать, все равно не мое - не жалко. Технику пусть ремонтируют те, кто пользуются, арендодатель должен ее только заменять, если изначально она в квартире была и износилась от времени

Рассуждение жлобистого лендлорда, который считает нужным каждые полгода-год повышать арендную плату на 500-1000 грн. Естественно, что после первого повышения через 6 мес арендатор приходит в уныние : ничего не поменялось в квартире, не увеличился доход, а лендлорд хочет больше кушать. При этом, реально лендлорду эти 500-1000 особой роли не играют. После уныния приходит "пофиг" и небрежное отношение к имуществу. Не забывайте, что два переезда равны одному пожару. И головешки от пожара остаются частично в съёмной квартире.Если же арендатор живёт годами, то нет никакого резона портить то, в чём живёшь каждый день, годами. Соответственно у лендлорда нет никаких расходов на ремонты.