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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2946294729482949

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)

Я руководствуюсь другим принципом:
Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал.
Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  mt7216558 написав:Ремонт только косметический, если уж совсем ушатанный. Дорогой нет смысла делать, все равно не мое - не жалко. Технику пусть ремонтируют те, кто пользуются, арендодатель должен ее только заменять, если изначально она в квартире была и износилась от времени

Рассуждение жлобистого лендлорда, который считает нужным каждые полгода-год повышать арендную плату на 500-1000 грн. Естественно, что после первого повышения через 6 мес арендатор приходит в уныние : ничего не поменялось в квартире, не увеличился доход, а лендлорд хочет больше кушать. При этом, реально лендлорду эти 500-1000 особой роли не играют. После уныния приходит "пофиг" и небрежное отношение к имуществу. Не забывайте, что два переезда равны одному пожару. И головешки от пожара остаются частично в съёмной квартире.
Если же арендатор живёт годами, то нет никакого резона портить то, в чём живёшь каждый день, годами. Соответственно у лендлорда нет никаких расходов на ремонты.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:45

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)

Я руководствуюсь другим принципом:
Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал.
Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.


не готовы вы, Серж, жить в цивилизованных реалиях.

В цивилизованных странах вы снимаете квартиру без мебели и техники (свою завозите).
А при выезде - вы обязаны почистить/поменять ковролин/ламинат, перекрасить стены до первозданного вида и предьявить лендлорду чеки об уплате этих услуг.

Эх, балованный у нас арендатор пошел....
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:48

  Serg-ik написав:Рассуждение жлобистого лендлорда, который считает нужным каждые полгода-год повышать арендную плату на 500-1000 грн. При этом, реально лендлорду эти 500-1000 особой роли не играют.


Серж, вы же здравомыслящий ТОПменеджер какой то компании, а такую ерунду пишите.

Представим пересичного среднестатистического лендлорда с 10 квартирами в Киеве.
Каждую он повысит на 500-1000 грн/мес, пусть в среднем на 750грн. Это 7500 грн/мес (с 10 квартир), или 90000 грн/год.
Поездка на Мальдивы.

Вы же не скажете что лишние 90 килогрн роли не играют?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:49

  hxbbgaf написав:Эконом - это 5-6, если речь идет об однушках.


Это не эконом. Это песец-стайл.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

  Прохожий написав:[i][u]"Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863
вильнолюды аплодируют стоя...

Я не знаю радость это или сарказм, но инвалидам от того не хуже. Если кто-то захочет в арендованном кафе пристроить пандус, теперь это разрешено.
Хотя заботу о них надо начинать с нормального обслуживания в медучреждениях, с чем у нас большие проблемы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

  Прохожий написав:xio13
так када уже доляр ПА50???


Када выплатиш кредит за машину
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Вы же не скажете что лишние 90 килогрн роли не играют?

Давайте начнём с обычного лендлорда, у которого 1-2 квартиры, чаще всего-наследство.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:54

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:Рассуждение жлобистого лендлорда, который считает нужным каждые полгода-год повышать арендную плату на 500-1000 грн. При этом, реально лендлорду эти 500-1000 особой роли не играют.


Серж, вы же здравомыслящий ТОПменеджер какой то компании, а такую ерунду пишите.

Представим пересичного среднестатистического лендлорда с 10 квартирами в Киеве.
Каждую он повысит на 500-1000 грн/мес, пусть в среднем на 750грн. Это 7500 грн/мес (с 10 квартир), или 90000 грн/год.
Поездка на Мальдивы.

Вы же не скажете что лишние 90 килогрн роли не играют?


Думаю такие как вы на мальдивы не ездЮть... Ведь Мальдивы это 1/10 квартиры от ДБК-4 .
У вас в авто подушки стреляные с сша? Можете до пенсии недотянуть )
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:В цивилизованных странах вы снимаете квартиру без мебели и техники (свою завозите).
А при выезде - вы обязаны почистить/поменять ковролин/ламинат, перекрасить стены до первозданного вида и предьявить лендлорду чеки об уплате этих услуг.

Это Вы про США? Там из электрики самому только лампочку вкрутить, для остального надо приглашать сертифицированного электрика. Сделал сам? Украл работу у электрика? Сам перекрасил стены? Украл работу у маляра ..и т.д. Договор аренды-не менее чем на год, депозит, характеристика с места работы и/ или справка из полицейского участка и т.д. Это припе....ная система. Я туда не еду жить. Кстати, неуплата налогов с арендной платы-тюрьма.
Мебель, технику вся Европа везёт за собой в арендованную квартиру?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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