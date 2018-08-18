или несколько месяцев в Трускавце:
минералочка, мальвины 60+, чистый воздух, танцы под баян
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
или несколько месяцев в Трускавце:
минералочка, мальвины 60+, чистый воздух, танцы под баян
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:26
Серж, в своем доме вы там можете делать все своими руками. Все-таки формат магазинов DIY придумали не супруги Гереги. Но если у вас не свой дом, а квартира - тогда - будьте любезны. Только УК. Никто не хочет из-за чьих-то несертифицированных очумелых рук остаться без электричества или быть затопленным или погореть.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:30
Ребят, хотел бы разобраться с налогами.
investorkiev Вы читали, что пишут на валютной ветке о визитах налоговой на рынки. Мое имхо, что в Киеве налоговой не составит труда обойти все новостройки и узнать, кто где что и почем сдает.
Имхо, но ваши следующие сообщения в 21 году будут о том, как вам пришлось оплатить налог в 19.5%.
На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?
Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.
Так что не все так весело, если по честному.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:32
Слышал рассказы о Трускавце и подобных СПА-курортах. Там, как я понял, можно комедийные эротические сериалы снимать бесплатно. Не понимаю, почему Уну и Трибека, с их либидо, игнорируют это направление.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:32
живу без кредитов, олдскул рулит
так када же, ванг-оналитег у мамки под сиськой????
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:35
лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:38
Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:43
Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:43
Ну, приличная часть съемщиков так и живет. Вдвоем скидываются по 3 штуки и снимают. Днем на работе, где переночевать, не так и важно, просто некогда рассматривать испанские кафели и нечем переплачивать за них.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:45
хабрргаф, поднимет. За счет чего - не понимаю сам, но говорю то что вижу. Нужно уверовать. Истину говорят нам мудрецы: есть в Киеве арендные хаты дороже чем 10тыс грн/мес, и даже (!!) дороже чем 20тыс грн/мес. Кто их снимает - не знаю, может полиг@мные семьи из 5-6 сотрудников Новой почты, или все сотрудники какого-нибудь АТБ, практикующие свингерство, боюсь даже представить...
Нужно верить, хабрргаф, нужно верить, и аренда поднимется, как уже поднималась уже не раз до этого...
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 2 разів.
|