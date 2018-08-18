Додано: Пон 10 лют, 2020 18:30

investorkiev написав: За 13килогрн все размели просто. Висит один фейк за 11 («есть такая но дороже») и эта за 14.

Предложений тупо нет. Когда в доме откроется Новус (весной), аренда станет минимум 15килгрн.



ДБК4 будет сдаваться за 16-17 тыс грн/мес, там площадь большая.

10 однушек купил - 170 тыс грн/мес себе обеспечил пожизненной пенсии. Неплохо? За 13килогрн все размели просто. Висит один фейк за 11 («есть такая но дороже») и эта за 14.Предложений тупо нет. Когда в доме откроется Новус (весной), аренда станет минимум 15килгрн.ДБК4 будет сдаваться за 16-17 тыс грн/мес, там площадь большая.10 однушек купил -. Неплохо?

Alex6 написав: Я вам пишу что зватать ее будут за 10-12, с ремонтом от ДБК, но операционные расходы на выходе сделают из них для вас 9, а если захотите жить в ладах с налоговой - то все 8. Я вам пишу что зватать ее будут за 10-12, с ремонтом от ДБК, но операционные расходы на выходе сделают из них для вас 9, а

Ребят, хотел бы разобраться с налогами.Вы читали, что пишут на валютной ветке о визитах налоговой на рынки. Мое имхо, что в Киеве налоговой не составит труда обойти все новостройки и узнать, кто где что и почем сдает.Имхо, но ваши следующие сообщения в 21 году будут о том, как вам пришлось оплатить налог в 19.5%.На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.Так что не все так весело, если по честному.