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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2948294929502951>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Ведь Мальдивы это 1/10 квартиры от ДБК-4 .

или несколько месяцев в Трускавце:
минералочка, мальвины 60+, чистый воздух, танцы под баян
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:26

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:В цивилизованных странах вы снимаете квартиру без мебели и техники (свою завозите).
А при выезде - вы обязаны почистить/поменять ковролин/ламинат, перекрасить стены до первозданного вида и предьявить лендлорду чеки об уплате этих услуг.

Это Вы про США? Там из электрики самому только лампочку вкрутить, для остального надо приглашать сертифицированного электрика. Сделал сам? Украл работу у электрика? Сам перекрасил стены? Украл работу у маляра ..и т.д. Договор аренды-не менее чем на год, депозит, характеристика с места работы и/ или справка из полицейского участка и т.д. Это припе....ная система. Я туда не еду жить. Кстати, неуплата налогов с арендной платы-тюрьма.
Мебель, технику вся Европа везёт за собой в арендованную квартиру?

Серж, в своем доме вы там можете делать все своими руками. Все-таки формат магазинов DIY придумали не супруги Гереги. Но если у вас не свой дом, а квартира - тогда - будьте любезны. Только УК. Никто не хочет из-за чьих-то несертифицированных очумелых рук остаться без электричества или быть затопленным или погореть.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:30

  investorkiev написав:За 13килогрн все размели просто. Висит один фейк за 11 («есть такая но дороже») и эта за 14.
Предложений тупо нет. Когда в доме откроется Новус (весной), аренда станет минимум 15килгрн.

ДБК4 будет сдаваться за 16-17 тыс грн/мес, там площадь большая.
10 однушек купил - 170 тыс грн/мес себе обеспечил пожизненной пенсии. Неплохо?


  Alex6 написав:Я вам пишу что зватать ее будут за 10-12, с ремонтом от ДБК, но операционные расходы на выходе сделают из них для вас 9, а если захотите жить в ладах с налоговой - то все 8.


Ребят, хотел бы разобраться с налогами.

investorkiev Вы читали, что пишут на валютной ветке о визитах налоговой на рынки. Мое имхо, что в Киеве налоговой не составит труда обойти все новостройки и узнать, кто где что и почем сдает.
Имхо, но ваши следующие сообщения в 21 году будут о том, как вам пришлось оплатить налог в 19.5%.

На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:32

  Serg-ik написав:
  xio13 написав:Ведь Мальдивы это 1/10 квартиры от ДБК-4 .

или несколько месяцев в Трускавце:
минералочка, мальвины 60+, чистый воздух, танцы под баян

Слышал рассказы о Трускавце и подобных СПА-курортах. Там, как я понял, можно комедийные эротические сериалы снимать бесплатно. Не понимаю, почему Уну и Трибека, с их либидо, игнорируют это направление.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:32

  xio13 написав:
  Прохожий написав:xio13
так када уже доляр ПА50???


Када выплатиш кредит за машину

живу без кредитов, олдскул рулит 8)

так када же, ванг-оналитег у мамки под сиськой????
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:35

  change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.


лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:38

Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:43

  hxbbgaf написав:Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.

Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:43

  galadriel написав:
  hxbbgaf написав:Эконом - это 5-6, если речь идет об однушках.


Это не эконом. Это песец-стайл.

Ну, приличная часть съемщиков так и живет. Вдвоем скидываются по 3 штуки и снимают. Днем на работе, где переночевать, не так и важно, просто некогда рассматривать испанские кафели и нечем переплачивать за них.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:45

  hxbbgaf написав:Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.


хабрргаф, поднимет. За счет чего - не понимаю сам, но говорю то что вижу. Нужно уверовать. Истину говорят нам мудрецы: есть в Киеве арендные хаты дороже чем 10тыс грн/мес, и даже (!!) дороже чем 20тыс грн/мес. Кто их снимает - не знаю, может полиг@мные семьи из 5-6 сотрудников Новой почты, или все сотрудники какого-нибудь АТБ, практикующие свингерство, боюсь даже представить...

Нужно верить, хабрргаф, нужно верить, и аренда поднимется, как уже поднималась уже не раз до этого...
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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