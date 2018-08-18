Додано: Пон 10 лют, 2020 18:47

Serg-ik написав: То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4))) То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))

airmax78 написав: Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное. Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.

Позвольте прокомментировать. Вы неправы и я с Максом согласен. Деньги должны работать на вас, а не на банкира, например. Это если вы аргументируете депозитом.Учитывая, что ваш жилишный вопрос не решен, то ваша первоочередная задача была купить себе недвигу, когда была возможность. Знаю, что скажете про форму комнат и так далее.Не было варианта для вашей семьи? Взяли бы 2 однушки рядом под аренду. Котлета ведь позволяла? Цены были на исторических минимумах. Вариантов было дофига.И все факторы говорили о том, что такое окно возможностей вряд ли повторится.В итоге, деньги бы работали (% доход) и как показала практика, "котлета" бы выросла в 1.5-2 раза. И локти бы не кусали.Я призываю вас не жалели о не сделанном, а думать на будущее. Шансы еще вероятно будут, их нужно не провтыкать. Главное в танке ведь что?