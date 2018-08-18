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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2948294929502951

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:46

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.

Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.

Обычно обеды льготные, но не бесплатные. Да и сыт ими особо не будешь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:47

Немного поумничаю

  Serg-ik написав:То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))

  airmax78 написав:Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.


Позвольте прокомментировать. Вы неправы и я с Максом согласен. Деньги должны работать на вас, а не на банкира, например. Это если вы аргументируете депозитом.

Учитывая, что ваш жилишный вопрос не решен, то ваша первоочередная задача была купить себе недвигу, когда была возможность. Знаю, что скажете про форму комнат и так далее.

Не было варианта для вашей семьи? Взяли бы 2 однушки рядом под аренду. Котлета ведь позволяла? Цены были на исторических минимумах. Вариантов было дофига.
И все факторы говорили о том, что такое окно возможностей вряд ли повторится.

В итоге, деньги бы работали (% доход) и как показала практика, "котлета" бы выросла в 1.5-2 раза. И локти бы не кусали.

Я призываю вас не жалели о не сделанном, а думать на будущее. Шансы еще вероятно будут, их нужно не провтыкать. Главное в танке ведь что?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:58

  investorkiev написав:

Макс, вы ничего не попутали? Мы ж не в Голландии живем.
Массовый автомобиль для "верхней квантили" - это растаможенный Пассат примерно 2008 года выпуска, пробег 300+


Редкое исключение из прАвила , типично 500+, а это сразу же после покупки- траты дэнех, ну шо-бы ездить нормально а не стоЯть.

  investorkiev написав:Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее. И когда достроят Хеппи Хаус - именно id3-5летка станет автомбилем года у таких как я - потенциальных покупателей квартир в Хеппи Хаус

Зимой встанет в покупку нового аккумулятора , ценой стоимостью тазика. :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:04

  Прохожий написав:
  xio13 написав:
  Прохожий написав:xio13
так када уже доляр ПА50???


Када выплатиш кредит за машину

живу без кредитов, олдскул рулит 8)

так када же, ванг-оналитег у мамки под сиськой????


Кстате олдскул ты наш, ты знаешь что за упоминание родителей тебе могут сламать челюсть просто изза плохого настроения? Или ты готов вывезти?

На позняках в спортлайф приходи во вторник-четверг после 18. Я тебе на тренеровке руку сламаю случайно за базарок.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:07

  investorkiev написав:
  change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.


лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.


Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет?
И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.

Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?

зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи?
Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:08

  xio13 написав:
  Прохожий написав:
  xio13 написав:
Када выплатиш кредит за машину

живу без кредитов, олдскул рулит 8)

так када же, ванг-оналитег у мамки под сиськой????


Кстате олдскул ты наш, ты знаешь что за упоминание родителей тебе могут сламать челюсть просто изза плохого настроения? Или ты готов вывезти?

На позняках в спортлайф приходи во вторник-четверг после 18. Я тебе на тренеровке руку сламаю случайно за базарок.

упс, очередной херой на ветке...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 10 лют, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:10

  change_pm написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.


лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.


Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет?
И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.

Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?

зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи?
Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?


Инвесторкиев хочет поехать по 205й и 212 ст ККУ.
Такой себе раскрут, но 205 декриминализировали но вот с 212 может не вывезти.. в киеве закроет вопрос 1й крушей я думаю.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Инвесторкиев хочет поехать по 205й и 212 ст ККУ. Такой себе раскрут, но 205 деуриминализировали но вот с 212 может не вывезти.. в киеве закроет вопрос 1й крушей я думаю.

младопрокурорский?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:31

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