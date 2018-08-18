Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.
Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.
Обычно обеды льготные, но не бесплатные. Да и сыт ими особо не будешь.
Serg-ik написав:То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))
airmax78 написав:Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.
Позвольте прокомментировать. Вы неправы и я с Максом согласен. Деньги должны работать на вас, а не на банкира, например. Это если вы аргументируете депозитом.
Учитывая, что ваш жилишный вопрос не решен, то ваша первоочередная задача была купить себе недвигу, когда была возможность. Знаю, что скажете про форму комнат и так далее.
Не было варианта для вашей семьи? Взяли бы 2 однушки рядом под аренду. Котлета ведь позволяла? Цены были на исторических минимумах. Вариантов было дофига. И все факторы говорили о том, что такое окно возможностей вряд ли повторится.
В итоге, деньги бы работали (% доход) и как показала практика, "котлета" бы выросла в 1.5-2 раза. И локти бы не кусали.
Я призываю вас не жалели о не сделанном, а думать на будущее. Шансы еще вероятно будут, их нужно не провтыкать. Главное в танке ведь что?
Макс, вы ничего не попутали? Мы ж не в Голландии живем. Массовый автомобиль для "верхней квантили" - это растаможенный Пассат примерно 2008 года выпуска, пробег 300+
Редкое исключение из прАвила , типично 500+, а это сразу же после покупки- траты дэнех, ну шо-бы ездить нормально а не стоЯть.
investorkiev написав:Это сейчас. А я верю в наше светлое аграрное будущее. И когда достроят Хеппи Хаус - именно id3-5летка станет автомбилем года у таких как я - потенциальных покупателей квартир в Хеппи Хаус
Зимой встанет в покупку нового аккумулятора , ценой стоимостью тазика.
change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров. Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?
Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет? Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.
Так что не все так весело, если по честному.
лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет? И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.
Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?
зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи? Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров. Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?
Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет? Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.
Так что не все так весело, если по честному.
лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет? И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.
Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?
зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи? Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
Инвесторкиев хочет поехать по 205й и 212 ст ККУ. Такой себе раскрут, но 205 декриминализировали но вот с 212 может не вывезти.. в киеве закроет вопрос 1й крушей я думаю.