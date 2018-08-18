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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2949295029512952

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 46
Вже навіть перевищили
39%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
6
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
7%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:35

  xio13 написав:Модер удалите высказывания олдскула и заодно мои реплики.


так че махача не будет?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02

  xio13 написав:Модер удалите высказывания олдскула и заодно мои реплики.


Чтото тебя реально понесло. Чего с катушек сорвался?
Вроде и жилье у тебя есть, и катлета.

Ждешь пипца чтобы подешевке скупиться? Так он будет, когда нибудь. Ты жди, это ж Украина, пипца тут не избежать.
А пока не мешай людям прокатиться на РАКЕТЕ, раз уж сам не купил на нее билет (и не хочешь этого делать).

Или решись наконец и прыгай в ДБК4. Не нравится? Прыгай в Оранж/Медовый. Или куда тебе нравится.
Никуда не нравится? Так не впрыгивай, никто ж тебя насильно никуда не тащит.

Откуда в тебе столько агрессии?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:38

investorkiev
1) в школе сейчас ещё карантин
2) айфон хоть 5SE родаки даже в кредит с каклеты на Федотку в июле не покупают
3) остается только инвестировать в крипту, заниматься боксом на позняках, возможно ждать курса 50 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Макдональдс на первых порах цены вдвое не подымет
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:53

  барабашов написав:investorkiev
1) в школе сейчас ещё карантин
2) айфон хоть 5SE родаки даже в кредит с каклеты на Федотку в июле не покупают
3) остается только инвестировать в крипту, заниматься боксом на позняках, возможно ждать курса 50 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Макдональдс на первых порах цены вдвое не подымет


Троль днепровский, замечаю уже не первый раз как Вас зацепила тема с Биткоином. Понимаю Вас, не все из вас, вернее не только ли ж все, купили вместо бетона биткоин, кстате который между прочим +-10000$ за штучку.... За год ровно +300%
xio13
 
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