так че махача не будет?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:35
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02
Чтото тебя реально понесло. Чего с катушек сорвался?
Вроде и жилье у тебя есть, и катлета.
Ждешь пипца чтобы подешевке скупиться? Так он будет, когда нибудь. Ты жди, это ж Украина, пипца тут не избежать.
А пока не мешай людям прокатиться на РАКЕТЕ, раз уж сам не купил на нее билет (и не хочешь этого делать).
Или решись наконец и прыгай в ДБК4. Не нравится? Прыгай в Оранж/Медовый. Или куда тебе нравится.
Никуда не нравится? Так не впрыгивай, никто ж тебя насильно никуда не тащит.
Откуда в тебе столько агрессии?
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:38
investorkiev
1) в школе сейчас ещё карантин
2) айфон хоть 5SE родаки даже в кредит с каклеты на Федотку в июле не покупают
3) остается только инвестировать в крипту, заниматься боксом на позняках, возможно ждать курса 50 Макдональдс на первых порах цены вдвое не подымет
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:53
Троль днепровский, замечаю уже не первый раз как Вас зацепила тема с Биткоином. Понимаю Вас, не все из вас, вернее не только ли ж все, купили вместо бетона биткоин, кстате который между прочим +-10000$ за штучку.... За год ровно +300%
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