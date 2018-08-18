Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02

xio13 написав: Модер удалите высказывания олдскула и заодно мои реплики. Модер удалите высказывания олдскула и заодно мои реплики.

Чтото тебя реально понесло. Чего с катушек сорвался?Вроде и жилье у тебя есть, и катлета.Ждешь пипца чтобы подешевке скупиться? Так он будет, когда нибудь. Ты жди, это ж Украина, пипца тут не избежать.А пока не мешай людям прокатиться на РАКЕТЕ, раз уж сам не купил на нее билет (и не хочешь этого делать).Или решись наконец и прыгай в ДБК4. Не нравится? Прыгай в Оранж/Медовый. Или куда тебе нравится.Никуда не нравится? Так не впрыгивай, никто ж тебя насильно никуда не тащит.Откуда в тебе столько агрессии?