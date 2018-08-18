Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров. Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?
Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет? Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.
Так что не все так весело, если по честному.
лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет? И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.
Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?
зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи? Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров. Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?
Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет? Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.
Так что не все так весело, если по честному.
лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.
Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет? И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.
Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?
зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи? Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
Инвесторкиев хочет поехать по 205й и 212 ст ККУ. Такой себе раскрут, но 205 декриминализировали но вот с 212 может не вывезти.. в киеве закроет вопрос 1й крушей я думаю.
airmax78 написав:на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?
То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))
Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.
Прілічне теж х2
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
striped написав:Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.
Но!
Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов
На ФР тре заходити не менше як з цеглиною Франклінів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48. Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.
К тому же это явно замануха. Я писал уже про риелторский жаргон, что фраза "посредникам просьба не звонить" как правило переводится "замануха, не тратьте свое и мое время".