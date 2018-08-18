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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2948294929502951

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 47
Вже навіть перевищили
38%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:07

  investorkiev написав:
  change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.


лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.


Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет?
И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.

Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?

зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи?
Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:10

  change_pm написав:
  investorkiev написав:
  change_pm написав:На вашем примере в 10 однушек мы никаким макаром не сможем быть ФОПом, т.к. там площадь имущества будет под 500 метров.
Придется платить налог 18+1.5 % от какой суммы? От всей получаемой на руки, да?

Можем ли мы при сдаче в аренду 500 метров что-то списать на расходы или нет?
Мне кажется, что нет и от 170 тысяч останется 137 тысяч, с которых вам придется вести операционную деятельность.

Так что не все так весело, если по честному.


лендлорды-аматоры уйдут в этом случае, а профессиональные лендлорды будут мутить с юрлицом. Типа физик передал в управление ООО, а оно уже сдает, и оптимизирует налоги. На таких обьемах это уже начнет быть оправданным.


Имхо, не все так просто. ООО вам же не бесплатно управлять и оптимизировать будет?
И тут возникнет проблема, как вы получите свои 170 тыс за минусом затрат ООО.

Сможете ли уйти от 19.5%? Если не сможете, то нафиг то ООО?

зы. Вы себя к аматорам относите? Или к проффи?
Если к профи, то сами должны понимать, что схема с ООО не особо. Или ООО на вас оформлено и там мутка на мутке?


Инвесторкиев хочет поехать по 205й и 212 ст ККУ.
Такой себе раскрут, но 205 декриминализировали но вот с 212 может не вывезти.. в киеве закроет вопрос 1й крушей я думаю.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:31

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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:21

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:на рынок вываливается огромное количество наследной советской вторички. А покупать Эврику там или ДБК4 сильно дороже советской вторички - ну я этого не понимаю. Через 3-5 лет после ввода в эксплуатацию отличие домов этих застройщиков от советской вторички не критичное: мопы и лифты - в гoвно ремонтами, фасады - в гoвно вильнолюдьми. Смысл переплачивать?

То есть я прав своим игнором Эврики и ДБК4)))

Нет. Категорически не правы. То, что я написал, справедливо для сегодняшнего дня. А мы с вами могли купить их и в 2015 и в 2016 и даже позже, за сегодняшнюю цену/2. Сегодня мы должны были из этого неошлака выйти и купить себе что-то приличное.

Прілічне теж х2
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:24

  striped написав:Я понимаю, что Натахе это не аргумент, но для остальных. Фактически суть ветки сводится к тому, что загонялы в бетон формируют паттерн "накопил 20+ - неси застройщику", а люди Сержики, которые деньги зарабатывают и потому понимают их цену хотят получить не просто виртуальные метры, а хотят получить реальное жилье и уже ставят в приоритет комфорт. А потому получается большой лаг между 20-40 и стоимостью такого условно желанного уголка "ПБ, возле метро, не панелька, хорошая планировка". И потому остается лишь сидеть и держать оборону на форуме, а не ездить по просмотрам. Плюс банки не являются хорошей альтернативой для хранения, а тем более заработка.

Но!

Почему-то никто не говорит, что квартиры это лишь жалкие попытки инвестирования. А вот настоящее инвестирование у нас закончилось когда янык похоронил фондовый рынок. И вот прошла незамеченной новость, про то, что китайцы купили 50% украинской биржи. А китайцы мало что делают просто так. Возможно они сумеют вырулить с ФР и тогда в него пойдут те самые 5-10-20 тысяч, на которые так рассчитывают клиенты строительных пирамид. А это совсем не добавит Натахе топлива в ее скафандре - разве что газов :)

На ФР тре заходити не менше як з цеглиною Франклінів
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:35

  investorkiev написав:
  sesk написав:
  investorkiev написав:Га га га! А себестоимость этой хаты - 28куе. Продают за 65. Расходятся как горячие пирожки. Можно сдать в аренду за 13-14тыс грн.

Вот такой гешефт

Вот там же за 6500 в аренду. :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... df0cda2e5f


Это не там же. Это в старом доме рядом убитая однуха БЕЗ мебели и БЕЗ ремонта.


Вот вам в том доме за 14000грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdacha-pe ... FvEPR.html

В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48.
Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.

К тому же это явно замануха. Я писал уже про риелторский жаргон, что фраза "посредникам просьба не звонить" как правило переводится "замануха, не тратьте свое и мое время".
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vst написав:
  Denskor написав:Какие у кого мысли по поводу Happy House от Saga?
Мнение Макса интересно также
Сага сейчас слабо строит, лучше обходить стороной, научаться вписывать +/- в сроки тогда будет нормально. ЖК Happy House, сдача 4 квартал 2020, построено 2 этажа...
У них что не проект - то перл по срокам:
https://ktostroit.com/saga

Задерживают все по-максимуму, красавцы!

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