Средний возраст представителей списка богатейших людей по версии журнала Forbes

примерно 50 лет. Проходит 10 лет, составляется новый список, а средний возраст практически не меняется. И так далее из поколения в поколение. Известно, что 80% активов принадлежит 20% людей. Если провести исследование о возрасте этих людей, то, скорее всего, также выяснится, что это примерно 50 лет. И с годами это значение, скорее всего, относительно постоянно.

Нет ничего удивительного. Естественно, кто-то стареет, умирает, и его активы переходят

к молодым наследникам. Те, не обладая навыками и умениями своих предшественников, с той или иной скоростью лишаются этих активов. Человеческое общество генерирует новых эффективных людей, в руках которых сосредотачиваются активы. Поэтому и не меняется средний возраст.

Глядя на все это движение собственности, в голову невольно приходит мысль:

«А ведь это не люди владеют активами, а наоборот, активы выбирают для себя эффек-

тивных собственников!» Человеку кажется, что это он владеет активом. Но на практике это актив им владеет, использует его энергию, организаторские способности и предпринимательские таланты для того, чтобы развиваться, укрупняться и становиться мощнее. Например, деньги, если они обладают ценностью, – это квинтэссенция энергии людей. Поэтому большое количество денег – это не большие возможности по потреблению, а это большая ответственность перед теми же людьми. И если ты не разделяешь эту аксиому, то рано или поздно активы покинут тебя – проешь, проиграешь, уступишь более умным и успешным. Деньги – это вообще опасная субстанция и, если она оказывается у людей с недоразвитым менталитетом, то она может сыграть с ними злую шутку (достаточно понаблюдать за судьбой некоторых выигравших большую сумму в лотерею).

Вообще владеть большой ценностью – не такое простое дело, надо обладать определен-

ными качествами и компетенциями, чтобы повышать ценность активов и сохранять их в своей собственности. Именно поэтому случайно пришедшее или сворованное так быстро теряется людьми, которые не созрели ментально к обладанию активами, обладающими высокой стоимостью. Мир устроен так, что в нем существуют на первый взгляд кажущиеся хаотичными процессы (соблазны, бессмысленные и неграмотные траты, войны и пр.), ориентированные на перераспределение собственности от неэффективных и слабых собственников к эффективным и сильным. Эти процессы дуют как ветры, и чем больше и ценнее актив, тем большее сопро-тивление этих ветров испытывает собственник. Да и сила ветров с годами жизни человечества растет.