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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лют, 2020 22:45
investorkiev написав:
нига Арсагера (это такая инвесткомпания написала книгу силами сотрудников об инвестициях) - "Заметки в инвестировании".
Влад442, обязательно скачайте (у них на сайте бесплатно) и почитайте, там очень много именно о философии инвестирования, как Вы любите.
Аирмаксу - безсмысленно ее читать, ибо он отрекся от судьбы лендлорда, выбрав вместо стояка однух ДБК4 свою трешку в Тетрисе....
Спасибо. Скачал. Почитаю на отдыхе.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 22:53
Serg-ik написав: investorkiev написав:
никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)
Я руководствуюсь другим принципом:
Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал.
Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.
Я беру на себя расходы связанные с поломками, если они, конечно, не возникли по явной вине арендатора. Иначе они их начинают прятать. Не придешь же принимать квартиру с грязным бельем, чтобы узнать как стирает машинка? К тому же арендаторы всегда считают, что это чужая машинка, она сломалась, а они не при чем.
Целей нервы и квартира в лучшем состоянии, когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".
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Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23
hxbbgaf написав: airmax78 написав: hxbbgaf написав:
Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.
Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.
Обычно обеды льготные, но не бесплатные. Да и сыт ими особо не будешь.
Необхідно почастувати цими обідами представників "Києва Фейслеса".
Потім посадити на електричку до Ніжина чи Пирятина.
Це пішло би їм на користь!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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