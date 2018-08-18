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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2949295029512952

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 47
Вже навіть перевищили
38%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:нига Арсагера (это такая инвесткомпания написала книгу силами сотрудников об инвестициях) - "Заметки в инвестировании".

Влад442, обязательно скачайте (у них на сайте бесплатно) и почитайте, там очень много именно о философии инвестирования, как Вы любите.

Аирмаксу - безсмысленно ее читать, ибо он отрекся от судьбы лендлорда, выбрав вместо стояка однух ДБК4 свою трешку в Тетрисе....

Спасибо. Скачал. Почитаю на отдыхе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:53

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)

Я руководствуюсь другим принципом:
Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал.
Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.

Я беру на себя расходы связанные с поломками, если они, конечно, не возникли по явной вине арендатора. Иначе они их начинают прятать. Не придешь же принимать квартиру с грязным бельем, чтобы узнать как стирает машинка? К тому же арендаторы всегда считают, что это чужая машинка, она сломалась, а они не при чем.
Целей нервы и квартира в лучшем состоянии, когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:23

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:Новус поднимет цену аренды на 2-3 штуки? Рукалицо. Кому он нужен? Дефицита товаров сейчас нет, магазины на каждом углу. Или думаете, работники будут снимать? Так они там зп тыщ 10 максимум чистыми получают, а вы хотите, чтоб они 14 за аренду отдавали. Когда на вторичке за 5500 можно снять.

Да, но они же там практически ничего не тратят на продукты. Могут себе позволить и 14 отдавать за аренду.

Обычно обеды льготные, но не бесплатные. Да и сыт ими особо не будешь.

Необхідно почастувати цими обідами представників "Києва Фейслеса".
Потім посадити на електричку до Ніжина чи Пирятина.
Це пішло би їм на користь!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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