RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2949295029512952

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 47
Вже навіть перевищили
38%
18
Приблизно на рівні 2013
15%
7
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
15%
7
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
6%
3
Значно нижчі рівня 2013 року
26%
12
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:нига Арсагера (это такая инвесткомпания написала книгу силами сотрудников об инвестициях) - "Заметки в инвестировании".

Влад442, обязательно скачайте (у них на сайте бесплатно) и почитайте, там очень много именно о философии инвестирования, как Вы любите.

Аирмаксу - безсмысленно ее читать, ибо он отрекся от судьбы лендлорда, выбрав вместо стояка однух ДБК4 свою трешку в Тетрисе....

Спасибо. Скачал. Почитаю на отдыхе.
Vlad442
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:53

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:никак не представляю.
По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)

Я руководствуюсь другим принципом:
Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал.
Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.

Я беру на себя расходы связанные с поломками, если они, конечно, не возникли по явной вине арендатора. Иначе они их начинают прятать. Не придешь же принимать квартиру с грязным бельем, чтобы узнать как стирает машинка? К тому же арендаторы всегда считают, что это чужая машинка, она сломалась, а они не при чем.
Целей нервы и квартира в лучшем состоянии, когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".
Vlad442
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Трешак. https://m.facebook.com/groups/665844313 ... 5981153089
Варшавский, 25м, с видом на стройку, 8500 грн
Рукалицо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26451
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 6242 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:35

  Faceless написав:Трешак. https://m.facebook.com/groups/665844313 ... 5981153089
Варшавский, 25м, с видом на стройку, 8500 грн
Рукалицо

Сам цимес в коментах :D
Bolt
 
Повідомлень: 332
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:03

  Bolt написав:
  Faceless написав:Трешак. https://m.facebook.com/groups/665844313 ... 5981153089
Варшавский, 25м, с видом на стройку, 8500 грн
Рукалицо

Сам цимес в коментах :D

Наш народ любит г0.. и .... ну в общем все помнят. Это наша национальная идея.
airmax78
 
Повідомлень: 33349
З нами з: 25.10.12
Подякував: 845 раз.
Подякували: 3837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:14

Вот такой гешефт[/quote]
Вот там же за 6500 в аренду. :D
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1- ... df0cda2e5f[/quote]

Это не там же. Это в старом доме рядом убитая однуха БЕЗ мебели и БЕЗ ремонта.


Вот вам в том доме за 14000грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdacha-pe ... FvEPR.html

В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48.
Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.[/quote]
------------------------
Это совсем другой дом. А у ЖК Ревуцкого есть документы на постройку 3-этажного ТЦ или типа такого. Щас там без забора выгнали этажей 7 непонятночто. Короче, будут проблемы...Рассветы спорно, потому что вид на трубу мусорозавода. А вот главное-это обоняние. Запахи там хорошИ летними вечерами... :D
sesk
 
Повідомлень: 59
З нами з: 31.12.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 01:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого:
Кейс 1:
Вводные данные сумма в 50000$
Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам.
Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить )))
Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели :)
Кейс 2:
Исходные данные те же 50000$
Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю :)

PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 04.03.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2949295029512952
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1762, 1763, 1764
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17634 2834669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лют, 2020 01:29
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 193318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81522)
11.02.2020 01:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.