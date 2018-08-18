Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:никак не представляю. По договору он брал всю технику в пользование в рабочем виде. Когда сьезжает - должен вернуть в аналогичном виде, или его косяки оплачиваются за счет страховой суммы при выезде (сломанная техника, мебель - ремонт/покупка новой, грязь в квартире - генеральная уборка)
Я руководствуюсь другим принципом: Я заехал в чистую квартиру и заплатил деньги тому, кто навёл чистоту. Если я буду наводить чистоту, то будьте добры, заплатите деньги. Фактически оставлял квартиру в нормальном состоянии, но до блеска не натирал. Техника была в рабочем виде. И я платил за пользование техникой. Если она пришла в негодность вследствие нормального износа, с меня-0 грн компенсации.
Я беру на себя расходы связанные с поломками, если они, конечно, не возникли по явной вине арендатора. Иначе они их начинают прятать. Не придешь же принимать квартиру с грязным бельем, чтобы узнать как стирает машинка? К тому же арендаторы всегда считают, что это чужая машинка, она сломалась, а они не при чем. Целей нервы и квартира в лучшем состоянии, когда говоришь "чините, красьте, подклеивайте я за все плачу, а что не будет отремонтировано на момент съезда, вычту из залога с запасом на простой - тогда это будет за ваш счет".
В ЖК Ревуцкий от ДБК4, который строится рядом, однухи не по 37 метров, а по 48. Так что думаю сдаваться будет не меньше чем за 16000-17000грн/мес, если видовые на озеро и метро Бориспольская. Рассветы там восхитительны, а красота дорого стоит.[/quote] ------------------------ Это совсем другой дом. А у ЖК Ревуцкого есть документы на постройку 3-этажного ТЦ или типа такого. Щас там без забора выгнали этажей 7 непонятночто. Короче, будут проблемы...Рассветы спорно, потому что вид на трубу мусорозавода. А вот главное-это обоняние. Запахи там хорошИ летними вечерами...
В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого: Кейс 1: Вводные данные сумма в 50000$ Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам. Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить ))) Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели Кейс 2: Исходные данные те же 50000$ Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю
PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
stm написав:В защиту Сержа и подтверждения трагичности ставок в банках для Первого: Кейс 1: Вводные данные сумма в 50000$ Депо в гривне - 11%. Депо в % - плачевные 2%. Всё до налогов. Исходную сумму делим 50/50 и в кедах по банкам. Снимаем квартиру за 10000+2000комуналь. Работаем, никого не трогаем, 12000грн отслюнявливаем довольному лендлорду. Нам же тихонько ежемесячно капают те самые печальные проценты в размере 5319,71грн. И общие затраты отслюнявленные от семьи выходят уже 6680,29грн. Это при том, что, надеюсь, со средней киевской зарплаты, если мы не респект с макс роял, нам ещё хоть тысченку можно будет отложить ))) Да, нас пинают, но в случае болезни мы с подушкой безопасности в виде денег, да и каждый плиточник и молодая 50 летняя пенсионерка сейчас сдают квартиру, а ещё фотографы, баристы, таксисты, котороче выбор вроде съёмных хат имеется... Хотя это про аренду в 2018, сейчас вроде как всё размели Кейс 2: Исходные данные те же 50000$ Квартира в нижнем сегменте 75000$. Неприятный момент: нас хотят разлучить с деньгами по полной. И... Повесить 610000грн на 120 платежей, вместо аренды, но это для забивания гвоздей где хотим. Благородная цель - идём на сайт КредиАгриколя вводим данные. И вроде как кредит будет в 10745,1грн ежемесячно, вместо слюнявить лендлорду 12000грн ежемесячно, приятное ведь чувство! Но, появляется и неприятное - затраты семьи без печальных % так и остаются 10745,1грн... Там ещё правда годовая страховка третий минус... Но все знают комфорт забивания гвоздей где хош всегда дороже и спокойнее. Ну, по идее, и всегда можно присоединиться к кагорте успешных лендлордов поехав на малую родину и гасить кредит сдавая в аренду, нам правда вообще ничего в результате, всё банку-спасителю
PS: Все цифры и персонажи выдуманны и ничего с реальностью покупок и аренды не имеют, просто было посмотреть психологию и арендатора, и арендодателя с точки зрения цифр
Я тоже сон потерял считая недополученную с некупленного неошлака прибыль. СТМ, все, вроде, логично пишете. Но проблема в том, что у Сержа и 5 лет назад были условные 50куе. Он - молодец, не потерял их во время банкопада, удержался от покупки в 2010-2013м (в отличие от некоторых, не будем смотреть в зеркало). Но в 2015 с этим полтосом уже надо было что-то делать. Ок. Страшно. Ну, хотя бы, в 2017м. А получилось, что как был полтос, так и остался, а ценики - удвоились в доллярах. И теперь приходится решать такие жуткие задачи, как приведенная вами. Обидно же, когда даже аутист битубишный из Львова умудрился себе что-то, вроде даже неплохое, купить и теперь думает как это заколхозить. А Серж, эрудит и очень талантливый парень, так и сидит на берегу ожидая когда мимо него проплывет труп КРЖН.